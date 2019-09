Dakota Fanning defiende su nueva película de las críticas que señalan que hace ‘Whitewashing’

La ex niña prodigio de Hollywood, Dakota Fanning, tuvo que salir al frente para defender su nueva película ‘Sweetness In The Belly’ de las acusaciones de ‘Whitewashing’ (termino usado para señalar a actores blancos que interpretan personajes de otra etnia) por interpretar a una mujer blanca criada como musulmana en Etiopía.

La actriz de Hollywood, tuvo que aclarar el origen de su personaje luego de que algunos ‘haters’ despotricaran contra su elección para esta historia. “Solo para aclarar, en la nueva película de la que soy parte, ‘Sweetness In The Belly’, yo no interpreto a una mujer etíope. Soy una mujer británica que fue abandonada por sus padres a los 7 años en África y criada como musulmana”, señaló.

“Mi personaje, ‘Lilly’, viaja a Etiopía y queda atrapada en medio del estallido de la guerra civil. Luego ella es enviada a su ‘hogar’ en Inglaterra, el lugar del cual es, pero que nunca ha conocido”, relató.

Fanning aclaró que la historia está basad en el libro de Camilla Gibb y es dirigido por el cineasta etíope Zeresenay Berhane Mehari. “El filme fue filmado parcialmente en Etiopía y participaron muchas mujeres etíopes. Fue un privilegio ser parte de esta historia”, sentenció.

‘Sweetness In The Belly’ se estrenará en el Festival de Cine de Toronto en Canadá.