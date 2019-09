Macarena Vélez confirma que Nicola Porcella sí estuvo en la discoteca

Macarena Vélez habló sobre Nicola Porcella y su relación con la denuncia por acoso sexual contra el abogado Adolfo Bazán. La exintegrante de “Esto es guerra” lanzó un comunicado a través de Instagram donde aclaró el caso.

Según la abogada de Macarena Vélez, Nicola Porcella aparecería en los videos de la discoteca formando parte del grupo que acompañaba a Adolfo Bazán.

PUEDES VER Nicola Porcella es involucrado en denuncia de Macarena Vélez y Adolfo Bazán

“Estaba dentro del mismo lugar. Seguramente, las cámaras que ya proporcionó la discoteca, se le va ver de manera perfecta al señor Nicola Porcella, que está siempre involucrado con actos de alcohol y drogas”, dijo Katty Cachay para “Tengo algo que decirte”

Sin embargo, Macarena negó que el exchico reality sea involucrado en la denuncia, por lo que sólo se saludaron esa noche en la discoteca.

“Él no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en la discoteca. Yo me encontré a personas y solo fue un ‘hola y chau’ pero él no estaba conmigo, y no compartimos más que un saludo”, escribió Macarena Vélez.

Además aseguró que solo estaba acompañada de su primo y pidió que no se difundan más informaciones falsas entorno a la denuncia contra Adolfo Bazán.

“No inventen cosas que no son. y quieran seguir con un show que no viene al caso, yo estaba con mi primo y punto. Personas que no estaban conmigo, no las involucren para especular cosas que no son, por favor”, finaliza la publicación de Vélez en Instagram.

Macarena Vélez en Instagram

Macarena Vélez y Adolfo Bazán

Macarena Vélez fue grabada por Adolfo Bazán mientra que él la tocaba indebidamente y ella estaba bajo los efectos de las drogas. El video fue difundido en la misma cuenta de Instagram del abogado; sin embargo, se volvió viral en poco tiempo.

El escándalo se encendió más cuando se reveló que Adolfo Bazán tenía denuncias por violación de otras tres jóvenes. Ante ello, él planeó su fuga del país.