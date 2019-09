RM de BTS recibe un bosque como regalo de cumpleaños [FOTOS]

A través de un comunicado de la Federación Coreana para el Movimiento Ambiental –publicado el 3 de setiembre- se dio a conocer cuál sería el regalo de cumpleaños que recibirá el idol kpop RM de BTS.

Se trataría del bosque “BTS RM Forest No. 1”, un proyecto que se concretó con la participación de 250 miembros del ARMY (nombre oficial que reciben el fandom de la agrupación BTS).

Comunicado de la Federación Coreana para el Movimiento Ambiental. [FOTO: Instagram]

Según trascendió el último 31 de agosto, los fans se reunieron en el Parque Jamsil Hangang en Seúl, para la construcción del bosque frente a la torre de reloj.

El ecológico regalo fue pensando en el interés que Kim Nam-joon (nombre real de RM) muestra por la preservación del medio ambiente. A consecuencia de ello, se procedió a la plantación de 1.250 árboles conocidos como Corona de Novia, una planta ornamental que puede alcanzar hasta los tres metros de altura y cuyas flores -pertenecientes a la familia de las rosáceas- resultan muy llamativas y atractivas.

Placa con el nombre del bosque creado para el líder de BTS, RM. [FOTO: Instagram]

PUEDES VER: Jungkook de BTS encandila a fanáticas con nuevo look

Para solventar los gatos de la plantación, se realizaron dos donaciones generales, cuya meta estaba relacionada con la fecha de nacimiento del cantante: 12 de setiembre de 1994.

A razón de ello, se logró recaudar 1,994,000 wones ($1,600), en referencia al año en que nació el líder de BTS.

La segunda colecta fue de 9,120,000 wones ($7,500 dólares), monto ligado al mes y día de su cumpleaños.

El total del dinero recaudado por el ARMY fue de 11,114,000 wones ($9,100 aproximadamente).

Finalmente, la promotora de la iniciativa agradeció el apoyo recibido, además de anunciar la creación de un segundo bosque para el año que viene.

“BTS RM Forest No. 1” compartió: “Estoy muy feliz de que muchos fans de Corea y del extranjero hayan participado en la creación de ‘BTS RM Forest No. 1’. En el 2020, crearemos ‘BTS RM Forest No. 2’ y proporcionaremos aire fresco y un área de descanso para los ciudadanos que visiten el bosque”, escribió según recoge el portal Naver.