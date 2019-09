Andrés Wiese: “Quiero ser mi propio jefe”

Por: Zoraida Peña

El actor Andrés Wiese, el recordado Nicolás de las Casas de ‘Al fondo hay sitio’, quien lleva más de un año alejado de la vida pública desarrollando su faceta de productor con su programa ‘Escápate’ en América TVGO, nos cuenta lo que viene siendo su vida tras la vorágine que fue AFHS y sus nuevos proyectos detrás de cámaras.

¿De qué trata ‘Escápate’?

Yo viajo, no tengo un guion, trato de que todo sea muy orgánico, y te cuento mi experiencia de viaje. También juego un poco a ser productor.

¿Piensas desarrollar otros proyectos con tu productora?

Soy emprendedor y sí tengo algunos formatos que quiero desarrollar. Creo que hay que concentrarse en algo y hacerlo bien, evolucionar y crecer. Pero sí quiero generar más contenido digital que es lo que la gente está consumiendo.

¿Te veremos en algún proyecto de actuación?

Filmé la película Doblemente embarazada, es comedia, se estrena en abril del 2020. La dirección es de Eduardo Mendoza, y trabajo con Carolina Cano, Nicolás Galindo y Daniela Camaiora.

¿Crees que el haber estado tantos años trabajando en ‘Al fondo hay sitio’ te ha dado la oportunidad ahora de poder enfocarte en otras cosas?

Creo que fue una gran escuela a todo nivel, el oficio que nos dio ‘Al fondo hay sitio’ a todos los que estuvimos allí es invaluable. Y tuve la suerte de estar desde el día cero hasta el final. Aprendí mucho desde lo actoral, pero además entendí cómo funcionaba la tele. Quiero aplicar lo que aprendí y ser mi propio jefe.

Ahora lo tomas todo con más calma...

Tengo 35 años. Antes me estresaba el tema de la edad, pero ahora no me genera ningún problema. Ahora me enfoco en el presente, aquí y ahora. Creo que este momento es tiempo de viajar, de seguir creciendo, de conocerse, tengo ya un tiempo estando solo y creo que es importante. Ahora me voy a estudiar a Madrid (España) unos meses, y es algo que he querido hacer siempre, vivir afuera un rato.

¿Y qué pasó con la foto vestido de rosado?

Era una foto para Instagram, y creo que se sobredimensionó todo... En las redes sociales se polariza todo. Era solo una foto con una frase: ‘Los hombres también visten de rosado’, y punto... De pronto me di con la sorpresa de que había tocado fibras sensibles en ambos lados, o sea, los que están en pro y en contra, de qué, no sé, pero hay siempre bandos. Y de ambos lados comenzaron a atacar, a insultar, a sentirse ofendidos...

¿Pero eres consciente que siendo una persona pública cualquier cosa que hagas, publiques o digas se va a maximizar?

¡Me quedó clarísimo! Y lamentablemente, porque no debería ser así. Ahora pienso tres veces lo que voy a poner. Pero sí me dolió porque yo no ataqué ni ofendí a nadie, ni le dije a nadie cómo tienes que pensar. Creo que las redes, que si bien hay una sensibilidad, son como un vomitadero para muchas personas, también creo que van a generar con el tiempo un poco más de conciencia.

Pero también te sacó de tu burbuja del personaje querido ‘Nicolas’...

Y me parece maravilloso, no pretendo caerle bien a todo el mundo. Si te va a molestar la manera cómo pienso, la manera cómo poso, lo que pongo en Instagram o Facebook, prefiero no gustarte, te bloqueo y no sabes más de mi vida. Mi vida personal trato de no ventilarla desde mi última relación mediática que tuvo un desenlace feo porque se nos quiso involucrar en un ‘ampay’ y tuvimos que hacer con Melania (Urbina) un video... Pero si no lo hacíamos en ese momento me iban a poner en imágenes como que yo le saqué la vuelta y ella era una tarada.

Mirando atrás, ¿hay algo que hiciste y que no volverías a hacer?

Cuando empezamos con la serie, yo hacía de chambelán en los quinceañeros y animaba en discotecas. Lo hice porque estaba en ese momento de que hay que crecer, estaba más joven, era más chamba, y era válido. No me arrepiento, pero no lo volvería a hacer. Estaba pagando piso (ríe).

¿De qué trata la carrera que estás promocionando con Bimbo?

Global Energy Race es una carrera con causa. A nivel mundial, Bimbo dona a los bancos de alimentos de distintos países dos rodajas de pan por cada kilómetro recorrido por cada corredor. Esto se hace en 22 países en simultáneo, La carrera será el 22 de setiembre y las inscripciones son por la web globalenergybimbo.pe