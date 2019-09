Mirella Paz sobre ‘Tomate’ Barraza: “Decidí alejarme de los que no me apoyan en mi carrera”

Luego que Carlos “Tomate” Barraza retomara relación con su esposa Vanessa López, Mirella Paz explicó por qué terminó su amistad con el expresentador de televisión.

La actual conductora de “Mujeres al mando” indicó que el cantante de salsa tuvo algunas actitudes con ella que le “incomodaron”, por ello que tomó la decisión de mantener distancia y cortar de raíz la amistad.

PUEDES VER Carlos ‘Tomate’ Barraza y su esposa retoman su relación y esperan a su primera hija en común

Mirella Paz descartó que tenga aires de diva, tal como lo afirmó "Tomate" Barraza.(Foto: archivo)

“No es resentimiento, solo que hubo algunas cosas que me incomodaron mucho, por eso yo decidí alejarme completamente (de Carlos). Hay personas que no me apoyan en mi carrera, ni se alegran por mis triunfos”, explicó Mirella Paz.

En otro momento, la compañera de Jazmín Pinedo aseguró que no tiene poses de diva, tal como insinuó “Tomate” Barraza.

"Tomate" Barraza retomó relación con su esposa, la modelo Vanessa López. (Foto: archivo)

“Jamás en mi vida he tenido poses de diva. Que hable lo que quiera, yo no voy a contestarle, pero si él dice que yo soy diva, me sorprende. Suerte y éxitos para él”, agregó la exparticipante del Miss Perú.

Mirella Paz se muestra optimista por la reducción de medidas

La cantante Mirella Paz, actual conductora de “Mujeres al mando”, se mostró feliz porque sigue reduciendo medidas. “Sobre mi peso, puedo decir que ya voy bajando exactamente 34 kilos y vamos por más”, reveló.

"Hace exactamente cinco meses me sometí a un bypass gástrico. Lo hice porque me empezaron a doler las rodillas, me empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría con las tallas... más que por estética fue por salud. Yo pesaba como 120 Kilos”, confesó la presentadora en el matutino.