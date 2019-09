Linda Hamilton confiesa que no ha tenido intimidad desde hace 15 años

Tras confirmarse la realización de ‘Terminator: Dark Fate’ con el elenco original, Linda Hamilton tuvo una entrevista con The New York Times, donde la actriz estadounidense terminó confesando íntimos pasajes de su vida.

Al inicio de esta exclusiva conversación, la intérprete de 62 años confesó sus miedos antes de aceptar ser parte de la nueva entrega de ‘Terminator’. Detalle que el director Tim Miller ya había mencionado con anterioridad. “No le importan las trampas del estrellato; de hecho, no parece quererlo en lo absoluto“, y agregó: "Una de las cosas más difíciles para ella al volver a este personaje fue saber que tendría que volver a ser el centro de atención”.

PUEDES VER James Cameron tiene pensado realizar dos películas más de Terminator

Linda Hamilton estuvo de acuerdo con las declaraciones de Tim Miller y señaló que su privacidad es prioridad en su vida. “Esa fue mi vacilación: ¿quiero cambiar esta vida encantadora y auténtica por eso? No quería que mis vecinos me miraran de otra manera. Somos vecinos por lo que somos, no por lo que hacemos, y no quiero que eso vuelva a meterse en mi vida".

Sin embargo las confesiones que más llamaron la atención fueron cuando Hamilton se refirió a su actividad sexual. “He sido célibe por al menos 15 años. (…) Uno pierde el ritmo porque simplemente no importa, o al menos no me importa a mí. Tengo relaciones románticas con mi mundo todos los días y con las personas que están en él”, reveló.

En otro momento, Linda Hamilton señaló que su divorcio con el actor Bruce Abbott fue el principal motivo para que ella haya decidido interpretar a Sarah Connor. “Solo necesitaba levantarme y ser fuerte. No solo quería ser madre de mi hijo, sino también prepararme para esta película”, dijo. “Te despiertas solo con tu cuerpo y dices, ‘Hmm, estas ya no son caderas, son flancos’. Darme permiso para ser esa mujer poderosa y fuerte era necesaria para mi supervivencia”, declaró.

Linda Hamilton y su regreso a ‘Terminator: Dark Fate’

En agosto de 2019, Paramount Pictures difundió uno de los avances de ‘Terminator: Dark Fate’, donde Linda Hamilton reapareció en su papel de Sarah Connor.