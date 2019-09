René Zellweger sobre su depresión: “No estaba sana, yo era la última de mis prioridades”

Desde el 2010 la ganadora del Oscar, Renée Zellweger, decidió no volver a actuar en la industria del cine, decisión que impactó a todo el mundo del entretenimiento, pero hoy por fin sale a la luz la verdad de su alejamiento tras seis años de ausencia de Hollywood.

En una extensa entrevista hecha al “New York Magazine”, Renée Zellweger, hoy de 50 años, reveló que su distanciamiento de Hollywood se debió a un serio problema de depresión que aquejó a la experimentada actriz de “Jerry Maguire”.

Renée Zellweger en su época de mayor éxito

Reneé Zellweger explica su distanciamiento de Hollywood

La actriz confesó que la depresión la obligó a tomarse un merecido descanso del mundo de la actuación. En ese sentido, Renée Zellweger aseguró que “no estaba sana… no me estaba cuidando a mí misma. Fui lo último en mi lista de prioridades”.

Renée Zellweger confesó que en ese momento decidió ir a terapia, la cual le ayudó a descubrir aquellos males que aquejaban su alma:

Renée Zellweger sufrió depresión que la alejó de Hollywood

“Reconocí que pasé el 99 por ciento de mi vida como figura pública y que solo una microscópica fracción en mi vida real… Necesitaba no tener algo qué hacer todo el tiempo, no saber qué voy a hacer durante los próximos dos años. Quería permitirme algunas cosas accidentales. Tenía que haber un poco de silencio para que las ideas surgieran”.

El consejo de Salma Hayek

Sin embargo, recuerda que en ese momento intermedio entre su depresión y las idas a su terapia se topó en un aeropuerto con una vieja amiga, la mexicana Salma Hayek, quien le dio un consejo que Renée Zellweger consideró vital.

Renée Zellweger regresó al cine en 2016

“Ella compartió esta hermosa ¿metáfora? ¿analogía? ‘la rosa no florece todo el año, a menos que sea de plástico’… ¿qué significa eso? Significa que tienes que fingir que estás bien para ir y hacer lo siguiente. Y, probablemente, debas detenerte en este momento, pero esta oportunidad creativa es tan emocionante y es única en su vida y lamentarás no haberlo hecho. Pero en realidad, no, deberías recuperarte y, ya sabes… descansar”.

Hollywood no era una opción

En ese sentido, quedó más que claro que para Renée Zellweger descansar era sinónimo de alejarse del mundo del entretenimiento, de dejar de hacer películas, aunque lo cierto es que la actriz de “Irene y yo y mi otro yo” regresó a la actuación en 2016.

Renée Zellweger confesó que fue a terapia para superar la depresión

“Tuve un periodo de cinco años cuando estaba alegre y en un nuevo capítulo del que nadie estaba al tanto… es una vida más tranquila y me encanta”, aseguró la actriz.

La confesión de Renée Zellweger

Sin embargo, durante ese periodo de ausentismo se le vio brevemente en los Elle Women In Hollywood Awards de 2014, donde muchos comentaron su nuevo aspecto. Ante esto, Renée Zellweger decidió a declarar sobre este tema dando una exclusiva a la revista “People”.

Renée Zellweger llegó a ganar un Oscar y un Globo de Oro

“Me alegra que la gente piense que me veo diferente. Estoy viviendo una vida diferente, feliz y más satisfactoria, y estoy encantada de que tal vez se vea… mis amigos dicen que me veo tranquila. Estoy saludable, durante mucho tiempo no hice un buen trabajo con ello… en lugar de detenerme para recalibrar, seguí corriendo hasta quedarme agotada y tomé malas decisiones sobre cómo ocultar mi agotamiento. Era consciente del caos y, finalmente, elegí cosas diferentes”.

Sin embargo, Renée Zellweger hizo una confesión muy personal al “New York Magazine”: “Como artistas, uno de los temores que compartimos es el hecho de ser criticados no solo por nuestro trabajo, sino también como seres humanos. Eso es demasiado. Uno aprende que su piel no es tan gruesa como desearía”.

Renée Zellweger con Nicole Kidman y Jude Law

Su nuevo proyecto en Hollywood

Hoy, luego de reaparecer en la serie de Netflix “What If”, Renée Zellweger personificará a Judy Garland en la cinta “Judy”, personaje con el que la actriz se siente identificada como atraída.

“Había tanto que no estaba permitido… no se te permite ser humano. No hay lugar en el calendario para su cordura: las elecciones que se tomaron por ella y como fue explotada y robada, básicamente”, sentenció Renée Zellweger.