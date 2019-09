Josimar Fidel: esposa no lo denunciará por agresión física y psicológica

Esposa de Josimar decidió dar marcha atrás y no entablar ningún proceso legal contra del salsero, esto luego que, días antes, la defensa de ’La protagonista’ anunciara públicamente que denunciaría al salsero por agresión física y psicológica.

En reciente entrevista con el programa “Mujeres al mando”, la abogada explicó que el día domingo a altas horas de la noche su patrocinada la contactó para decirle que la denuncia que habían dado a conocer-hace varios días- ya no se llevará a cabo.

Gianella Ydoña habría sido golpeada por el salsero Josimar. (Foto: captura)

De acuerdo con la letrada, la aún esposa de Josimar conversó con el cantante y ambos habrían acordado, que por el bien de su heredero, preferían llevar la fiesta en paz como padres.

“El día de ayer (domingo 1 de septiembre) yo he tomado conocimiento a través de un mensaje de Gianella que no se va a poder continuar con el proceso, ella quiere desistir de cualquier tipo de denuncia o demanda contra Josimar. Me dijo que es por el bienestar de su hijo, pues habían tenido una conversación con él y llegaron a un acuerdo”, argumentó la defensa de Gianella Ydoña.

En distintas emisiones de televisión, la abogada expuso fotos y videos de su patrocinada mostrando heridas en el cuerpo y en el rostro, producto de las constantes reacciones violentas de Josimar. Por tal motivo, este inicio de semana tenían que empezar con las diligencias legales contra el intérprete de “La mejor de todas”, pero esto no se realizaría por lo dicho líneas arriba.

Se conoce que el último fin de semana Josimar Fidel tuvo que cancelar unos show por temas personales. También, se sabía que si Gianella Ydoña lo denunciaba, él tendría al menos dos letrados para su defensa.

Josimar acusa a Gianella Ydoña de haber “recaído”

En pasada entrevista para “Día D”, el salsero Josimar Fidel dejó entrever que su aún esposa “habría recaído", esto luego que ‘La protagonista’ presentara imágenes de los contantes golpes que el cantante le habría propinado.