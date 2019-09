Alfredo Adame: Andrea Legarreta mando sacar a varios conductores de Televisa

Continua la polémica entre Alfredo Adame y la conductora Andrea Legarreta, tras la difusión de los audios donde el actor insulta a la estrella de Televisa.

Ahora, el exconductor del programa Hoy asevera que ella le hacía la vida imposible mientras trabajaron juntos.

“Durante 4 años Andrea me hizo mucho daño, me echaba a andar a los ejecutivos, al productor, hacía todo para que me corrieran del programa. Yo la mandé por un tubo y la enfrenté cuatro o cinco veces y conmigo no pudo”, habría dicho el actor de la telenovela “La sombra del pasado” en declaraciones recogidas por el portal Tribuna.

Alfredo Adame y Andrea Legarreta trabajaron juntos como conductores del programa Hoy. [FOTO: Instagram]

Otros conductores acosados por Andrea Legarreta

De igual forma, el controvertido personaje no dudo en relatar que hubo otras estrellas de Televisa que fueron despedidos del programa matutino por pedido expreso de Andrea Legarreta.

“No fui el único al que quiso sacar del programa, no solo a mí me hizo la vida pesada, ella hizo que corrieran a conductoras y conductores, hizo llorar a los productores, les tronaba los dedos porque se sentía protegida. ¿Por quién? No sé y no me interesa”, declaró.

No obstante, en los polémicos audios filtrados hace unos días el actor aseguró que el protector de la también actriz sería un vicepresidente de Televisa, de quien habría sido su amante.

“Se encargó de hacerle la vida imposible a Laura Flores, Erika Buenfil, Joana Benedek, Ernesto Laguardia, Fernando del Solar y a todo el que entraba y la opacaba, porque ella quería quedarse con la titularidad”, aseguró.

Finalmente, el actor de 61 años, asegura que era su éxito en el rating lo que le valió no ser despedido.

“Yo traía a los anunciantes y ella no”, declaró Alfredo Adame.