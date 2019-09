Alfredo Adame sobre amenaza de Andrea Legarreta: “Me importa un comino que me demande”

Las polémicas declaraciones de Alfredo Adame sobre supuesta infidelidad de Andrea Legarreta siguen causando revuelo en todo México, pues luego que la presentadora amenace con demandar al actor, este aseguró que no le importan las acciones legales que pueda tomar la conductora del programa “Hoy” de Televisa.

Y es que luego que se publicaran unos audios en “TV Notas” donde Alfredo Adame aseguró que Andrea Legarreta estuvo detrás de su salida de “Hoy” hace casi dos décadas, y no contento con ello afirmó que la presentadora era muy cercana a muchos ejecutivos de Televisa y que, incluso, llegó a tener un amorío con uno de estos directivos, siéndole infiel a su esposo Erik Rubín.

Andrea Legarreta y Alfredo Adame en "Hoy" hace casi dos décadas.

Ante esto, Andrea Legarreta no se quedó callada y aprovechó su espacio en “Hoy” para asegurar que tomará acciones legales ante unas declaraciones que ella consideró promueven la violencia contra la mujer, y deslizó que Alfredo Adame está acostumbrado a tratar mal física y psicológicamente a las personas del sexo opuesto.

Luego que Andrea Legarreta hablara sobre la demanda al actor, este se mostrado alterado, pero dio a entender que no le importa que le quieran entablar un proceso judicial, pero consideró que la presentadora debería querellar a otras personas:

Alfredo Adame aseguró no tener los audios que fueron publicados.

“Me importa un bledo y me importa un comino, si quiere demandar, que demande a Origel, que demande a Susana Quintana, a la revista TV Notas y a Carlos Trejo, que fueron los que publicaron. Yo no subí ningún video, ni los publiqué, ni nada y ni siquiera los tenía”.

Sin embargo, Alfredo Adame aseguró que las declaraciones las realizó haciendo uso de sus plenos derechos: “Esto fue una plática telefónica en un ámbito privado. Yo tengo libertad de expresarme y de pensar, y sobre todo en un ámbito privado, lo que se me pegue mi regalada gana”.

Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín.

Pero un encendido Alfredo Adame aseguró que los audios filtrados a TV Notas nunca se le avisó que la comunicación vía telefónica era una entrevista para algún medio.

“Yo no tenía esos audios. Esos audios son de hace bastante tiempo, los tenía Origel y los envió a la mujer de Guadalajara y ella se los mandó a algunos periodistas. En la entrevista yo nunca usé la palabra que pusieron en la portada de esa revista. Yo no usé esa palabra. Me preguntaron si los audios eran míos y dije que ‘sí’. No era una entrevista, solo fue una llamada telefónica de una persona que no me dijo que era entrevista ni nada”.

Alfredo Adame aseguró que Andrea Legarreta se escuda en el feminismo.

Alfredo Adame finalizó dirigiéndose directamente a Andrea Legarreta, quien vinculó las declaraciones del ex actor de telenovelas con la violencia de género:

“Y el querer usar a todas las mujeres con este asunto de la violencia, ya que está tan de modo el feminismo y todo ese rollo, no confundan las mujeres feminismo con hembrismo ni con androginia furiosa. No le conviene a nadie. Nunca le he faltado el respeto a una mujer, salvo las que se meten conmigo”.