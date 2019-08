Khloe Kardashian criticada por exceso de relleno en labios

Khloe Kardashian quiso compartir con sus 98 millones de seguidores en Instagram, el tratamiento estético que se hizo para darle luminosidad a su piel. No obstante, sus seguidores obviaron esto y le lanzaron duras críticas por el evidente aumento de volumen de sus labios.

“¡Hola resplandor! Skin Thesis para mi piel sana y radiante”, escribió la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians”, el pasado 28 de agosto.

Selfie de Khloe Kardashian publicado el 28 de agosto. [FOTO: Instagram]

La publicación que era un aviso pagado por una clínica de estética de Los Ángeles, rápidamente se llenó de comentarios negativos a causa de los labios de la socialité, que recordaban a los de su hermana menor Kylie Jenner.

"Dios, ¿qué pasó?", "Lo siento, pero tus labios están exagerados, se ve desagradable" y "Si no puedes cerrar tus labios... demasiado relleno", fueron algunos de los comentarios que recibió la empresaria.

El selfie de Khloe Kardashian hace evidente el aumento de labios. [FOTO: Instagram]

Mientras tanto, Khloé Kardashian optó por no responder a las críticas, como si lo había hecho anteriormente cuando se le acusó de operarse la nariz, algo que la hermana de Kim Kardashian negó rotundamente, aduciendo que solo se veía diferente por el contouring aplicado.

"Así que a veces voy a contornear mi nariz", expresó en un tutorial de maquillaje para Vogue.

No obstante, tal como asevera la revista Glamour el proceso que Khloé Kardashian utilizó para darle mayor volumen a sus labios fue una infiltración. Esto tras consultar que la clínica estética Skin Thesis sí realiza el procedimiento de infiltración en labios.

Khloé Kardashian bloquea comentarios en Instagram

Aunque en un comienzo la opción de comentarios para la mencionada publicación se encontraba habilitada –logrando sobrepasar los 2 mil en las primeras horas-, la hija de Kris Jenner optó por bloquearla.

La razón sería su negativa a leer comentarios ofensivos, aunque como apunta la revista Glamour también puede deberse a que, siendo una promoción, Koko prefiere que sus seguidores no escriban nada en contra de su cliente.

Khloe Kardashian con la vocera de la clínica estética Skin Thesis. [FOTO: Instagram]