Polémica en redes por la nueva integrante de Puro Sentimiento [VIDEO]

Después de varias semanas de casting en “Mujeres al mando” para encontrar a la nueva integrante de Puro Sentimiento, la cantante Molly Gereda logró imponerse ante las demás finalistas y de esa forma se unió al grupo de Estrella Torres y Thamara Gomez.

Sin embargo, la joven cusqueña hasta el momento no ha sido presentada de manera oficial como la nueva integrante de la agrupación que tiene como a uno de sus líderes al cantante Christian Domínguez, quien también participó en el proceso de selección que fue transmitido en Latina.

En una reciente fotografía que publicó Puro Sentimiento en Instagram en la que aparece toda la delantera musical del grupo, un detalle llamó la atención, debido a la vestimenta de Molly Gereda.

En la imagen aparecen todas las cantantes antiguas de Puro Sentimiento con una misma vestimenta, mientras que Molly Gereda luce un traje negro.

“Hola pero la nueva integrante no lleva el mismo vestuario, iguales deben ser, no que el otro está bien y la otra no, no pues, está mal”, “¿Quién es la nueva integrante? ¿Y está de prueba? Digo por lo del vestuario que no llevan igual, porque si es así, qué fea la actitud del grupo o de las señoritas” y “Thamara y Estrella se creen las vacantes del grupo como solistas, no la ven, desprecian a las chicas, ta mal”; escribieron algunos usuarios de Instagram junto a la fotografía de una reciente presentación de Puro Sentimiento en Cartavio (Trujillo).

Polémica Puro Sentimiento

Días después de haber ganado el concurso en “Mujeres al mando”, la cantante cuzqueña ofreció una entrevista al programa, donde expresó su felicidad por formar parte de la delantera de Puro Sentimiento.

“La verdad que todos estábamos muy felices (...) La música la llevo en la sangre”, manifestó la artista de tan solo 17 años en “Mujeres al mando”.

Años atrás, cuando solo tenía 11 años, Molly tuvo la oportunidad de cantar con Corazón Serrano, ya que su voz le agradó a Edwin Guerrero Neyra. “Incluso querían llevarme, pero era muy chiquita. Fue una experiencia muy bonita, algo que nunca voy a olvidar”, manifestó la intérprete que ya firmó contrato con Puro Sentimiento, tal y como se puede ver en el informe del canal 2.

Hace tres años, la familia de Molly Gereda dejó Cusco para que la joven pueda crecer artísticamente en su carrera. Ha formado parte de agrupaciones como Agua Bella, Alma Bella y Papillon.