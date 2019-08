Nicola Porcella y su mensaje de despedida: “No los defraudaré”

Nicola Porcella envió un sentido mensaje antes de abandonar el Perú luego de protagonizar un escándalo por agresión verbal a su expareja Angie Arizaga en una discoteca. El exintegrante de “Esto es guerra” prometió no defraudar a la gente que le brindó su apoyo en este momento difícil para su carrera.

A través de Instagram, el modelo se dirigió a sus seguidores y admitió que la impulsividad es lo que define su carácter.

“Una de las características de mi condición es la impulsividad, lo sé y lo he reconocido. Es un tema delicado que pertenece a mi ámbito privado y que trato con profesionales especializados”, escribió Nicola Porcella.

Tras salir de la televisión peruana y, por segunda vez, del programa que lo llevó a la fama, Porcella asegura que estará enfocado en otros proyectos.

"Quiero decirle a todos los que me siguen que no los defraudaré. Toda la energía y fortaleza que su afecto me brinda la canalizaré hacia mi preparación profesional, mi trabajo y proyectos personales.

También dejó entrever que a aquellos a quienes llamó amigos en el pasado, le habrían dado la espalda al salir a la luz las polémicas imágenes donde le grita y hasta le insulta a Angie Arizaga.

“Son las horas difíciles en las que se conoce a los verdaderos amigos y ahora puedo darles las gracias a todos ellos”, se lee en la publicación de Instagram.

El mensaje de despedida de Nicola Porcella concluye con la promesa de demostrar lo mejor de él.

“Hay Nicola para rato y me comprometo a entregarles la mejor versión de mí, de ese Nicola que todos conocerán. Los quiero. ¡Seguiremos en comunicación!”, finalizó el exguerrero.

