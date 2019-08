Ewan McGregor visita Argentina y después viajará en moto hasta Ecuador ¿Hará una parada en Perú?

Ewan McGregor es sensación en Argentina. El afamado actor, quien interpreta a Obi Wan Kenobi en la saga de Star Wars, se encuentra en las calles gauchas -entre ellas en la Recoleta- para grabar la tercera parte de una serie.

Escoltado por el director David Alexanian, Ewan McGregor visita tierras argentinas para filmar la tercera parte de las miniseries ‘Long Way Round’ y ‘Long Way Down’.

Además, el recordado Obi Wan Kenobi en Star Wars realizará un largo viaje en motocicleta desde la ciudad argentina de Ushuaia hasta Ecuador. Sin embargo, todavía no se tiene plena certeza si es que Ewan McGregor visitarás demás países o si es que arribará a Perú.

Los mismo hizo cuando grabó las dos primeras temporadas de la saga. Su periplo para la primera parte, por ejemplo, consistió en visitar Iberia, Kasajistán, Mongolia, Alaska y finalmente Nueva York. Para la secuela de la serie Ewan McGregor viajó de Escocia hasta Ciudad del Cabo. Y ahora, para la tercera edición, viajará desde Argentina hasta Ecuador, y donde cruzarás varios países de América del Sur.

Luego del extenso éxodo, Ewan McGregor se fundirá, una vez más, en el traje de Obi Wan Kenobi, pues ya se ha ratificado una exclusiva serie de este personaje para Dinsey+, la plataforma streaming de la compañía.