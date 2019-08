BTS rompe un gran récord con “Bring the Soul: the Movie”

Aunque estén alejados de los escenarios, BTS no deja de sorprender a sus seguidores y el ARMY. En esta ocasión, la banda de k-pop rompieron un récord de taquilla con “Bring the Soul: the Movie”.

Según informó Big Hit Entertainment y la distribuidora Trafalgar Releasing, el documental de los jóvenes cantantes surcoreanos fue proyectado en 122 países del mundo, alcanzando en total, ingresos de más de 24.3 millones de dólares.

PUEDES VER: BTS y su emotiva reacción al ver a Emma Stone en programa de entrevistas

Hasta ahora, el documental ha logrado vender más de 2 millones 500 mil entradas. Esta cifra supera a sus dos anteriores producciones.

La banda conformada por Jung-kook, V, Ji-min, Suga, Jin, RM y J-Hope está más que contenta por los resultados de su filme.

BTS

“Bring the Soul: the Movie” es la tercera producción de BTS

La agrupación lanzó su primera película llamada “Burn The Stage: The Movie” en 2018. Ese mismo año, tanbién llegó su segunda cinta “Love Yourself In Seoul”. Lamentablemente sólo generó 11,7 millones de dólares en taquilla.

¿Cuándo regresa BTS a los escenarios?

El regreso de BTS se realizará este 11 de octubre con un show en Ruyadh, Arabia Saudita.

BTS