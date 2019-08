Presidenta del jurado de Festival de Venecia arremete contra Roman Polanski

La 76 edición del Festival de Venecia inició su jornada con tremenda polémica. La presidenta del jurado de la competencia oficial, Lucrecia Martel, anunció que no asistirá a la gala en la que se proyectará la película del director Roman Polanski, este viernes 30, en solidaridad con las víctimas de acoso.

“No voy a asistir a la gala de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como ésta. No deseo ponerme de pie y aplaudir”, señaló la directora en la rueda de prensa inaugural del certamen. Sin embargo, Martel consideró “acertado” que la película de Polanski esté en el festival “porque es un diálogo que nos debemos y qué mejor lugar que éste para emprender ese camino”.





Lucrecia Martel

PUEDES VER Festival de Cine de Lima: Gael García Bernal trae Chicuarotes

Roman Polanski quien tiene pedido de captura en los Estados Unidos por la violación de una menor en 1977, presentará en el Festival de Venecia la película J’accusse: el oficial y el espía, en la que dará su visión sobre el caso Dreyfus (un oficial francés de origen judío, al que acusaron de entregar documentos secretos a los alemanes).

Lucrecia Martel confesó que le ha resultado difícil tomar una decisión sobre su participación en este jurado. “La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda. Pero he visto que la víctima considera el caso cerrado, no negando los hechos, sino porque cree que Polanski ha cumplido lo que su familia y ella habían pedido. Si la víctima se ve resarcida, ¿qué vamos a hacer nosotros?, ¿ajusticiarle, negarle estar en el festival, ponerle fuera de competición para proteger el festival? Son conversaciones pendientes de nuestro tiempo, sacar o meter a Polanski nos obliga a conversar, no es algo sencillo de resolver”, dijo.