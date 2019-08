Exasistente de Juan Gabriel asegura que el “Divo de Juárez” murió esta madrugada

Hoy se cumplen tres años de la muerte de Juan Gabriel, una de las voces más importantes de la música hecha en Latinoamérica. Pero también surgieron teorías que aseguraron que el “Divo de Juárez” habría planificado su supuesto fallecimiento; uno de ellos es Joaquín Muñoz, ex asistente del cantante mexicano. Sin embargo, hoy aseguró que el cantante “Querida” recién ha dejado de existir.

En el reconocido programa “Hoy” de Televisa, Joaquín Muñoz fue invitado como panelista para hablar de la memoria de Juan Gabriel, pero era inevitable preguntarle por su teoría que afirma desde hace tres años que el “Divo de Juárez” no murió hace tres años.

Juan Gabriel falleció hace, exactamente, tres años.

En su relato, no solo se mantuvo fiel a su versión, que Juan Gabriel nunca murió hace tres años, también agregó que en la actualidad contaba con información de primera mano que asegura que el cantautor se encontraba enfermo y sin ningún tipo de cuidado.

“Hoy, hace tres años de la supuesta muerte de Juan Gabriel… y creo que ahora si está muerto…”. La declaración dejó impactado a presentadores y panelistas y la pregunta cayó por cuenta propia: “¿Por qué lo crees? ¿Qué pasó, Joaquín?”

A lo que Joaquín Muñoz respondió: “Él está muy enfermo de días pasados y no hay nadie que lo atienda, nadie se ha compadecido de él. Todo el mundo del medio político sabe que él vive y nadie ha dicho, ni ha investigado, ni ha hablado para decir ‘Juan Gabriel ¿te ayudamos? ¿estás mal? Te vamos a mandar a un hospital’”.

Ante estas declaraciones que confundieron a muchos de los presentes, uno de estos preguntó “Juan Gabriel ¿está muerto, vivo o enfermo?”, a lo que el ex asistente del “Divo de Juárez” aseguró: “Juan Gabriel ya está muerto…”.

Juan Gabriel fue conocido como "El Divo de Juárez".

Cuando a Joaquín Muñoz se le cuestionó si tenía alguna fuente que acredite esto reveló: “Esta mañana me lo dijo la única apersona que está al lado de él. Me habló por teléfono para decirme que ya estaba muerto… Yo todavía no lo veo”.

La suspicacia se hizo presa de los presentadores que, más confundidos aún, quería que verificara cuando es que murió Juan Gabriel, de acuerdo a la controvertida versión de Joaquín Muñoz: “Supongo que eso fue ahorita, apenas… Hoy en la madrugada”.

Juan Gabriel fue una de las voces más importantes de la música hecha en Latinoamérica.

Acto seguido, el ex asistente de Juan Gabriel demostró sus emociones tras comunicar la noticia: “Yo me siento mal y ahora salgo para allá, para donde está… Voy para allá y me voy a dar cuenta. Si es así tengo que avisar al gobierno para que le hagan la autopsia y confirmen si es él”.

También reveló que la persona que le dio dicha información la que tiene, de forma exclusiva, el acceso a la casa donde habría estado refugiado Juan Gabriel, pero se negó a dar información sobre la ubicación de dicha residencia: “No puedo decir el lugar, sino toda la gente iría para allá”.

Entrevista completa al exasistente de Juan Gabriel en programa “Hoy”