Macarena Vélez pide justicia ante intento de huida de Adolfo Bazán del país

Macarena Vélez se pronunció en Instagram sobre el intento de huida del país de Adolfo Bazán, el abogado que la grabó haciéndole tocamientos indebidos mientras ella estaba adormecida por las drogas en una discoteca.

Adolfo Bazán no sólo fue acusado por la exchica reality, sino también por otras tres jóvenes por intento de violación, tocamientos indebidos y violación a la intimidad.

Según la defensa de Macarena Vélez, el abogado estaría en un baño de la sala de embarque del aeropuerto Jorge Chávez, a punto de escapar del país.

Adolfo Bazán cuenta con una denuncia por violación sexual.

Sin embargo, el Ministerio Público solicitó su impedimento de salida al Poder Judicial luego de varias horas del intento de huida del abogado del Perú.

Está pendiente. La exintegrante de “Esto es guerra” pidió justicia por ella y por las demás víctimas de Adolfo Bazán a través de su cuenta de Instagram.

Macarena Vélez

“Estoy al tanto de todo, gracias a las personas que están apoyándome, quien no la debe no la teme, esperamos que las autoridades puedan pronunciarse. ¡Mis abogados están solicitando las medidas correspondientes! De verdad, espero se haga justicia y no solo por mí sino por tantas mujeres han sufrido lo mismo y peor. ¡Las apoyo totalmente y ya dije lo que tenia que decir frente a cámaras, gracias infinitas y sé que se puede hacer un cambio para todas las mujeres!”, escribió Macarena Vélez.

macarena

Adolfo Bazán responde a caso de Macarena Vélez

El abogado acusado de tocamientos indebidos habló con Magaly Medina y negó haber dopado a Macarena Vélez en la discoteca de Lince.

Pero ante las continuas preguntas, Adolfo Bazán atinó a responder: “Es un tema pendiente de investigación. Tengo que decir que nunca he dopado a nadie, menos a la señorita (Macarena Vélez), la conocí unos minutos ahí. Yo responderé a las autoridades correspondientes, no me pronunciaré más”, sostuvo el letrado.