Mónica Cabrejos: “La televisión no está hecha para marrones” [VIDEO]

No considera que su pasado la atormenta. La periodista Mónica Cabrejos tomó el mando del programa “Al sexto día” con una entrevista que provocó una serie de reacciones en las redes sociales.

Mónica Cabrejos decidió hacerse una entrevista con su personaje ‘La Cabrejos’ para poder responder la serie de críticas e insultos que ha recibido al ser el reemplazo de Olenka Zimmermann en “Al sexto día”.

Durante la entrevista, ella se preguntó si es que se encuentra atormentada por su pasado, y si es que siente que está pagando el karma por haber sido una de las vedettes más famosas en el país.

La periodista aseguró que no se arrepiente de lo que ha hecho, ni mucho menos de haber sido vedette. Incluso, mencionó que le quitan valor a su trabajo como profesional por haber posado desnuda en un calendario.

La nueva conductora del programa “Al sexto día” tomó unos minutos de la entrevista para poder hacer una reflexión sobre los estereotipos en televisión, y también para denunciar que es víctima de ataques racistas por no ser una persona “rosada”.

“Reitero, la televisión no está hecha para marrones. Basta dar una miradita para ver los estereotipos que hay. He recibido una gran cantidad de comentarios racistas, que no me chocan, porque entiendo que los peruanos somos muy discriminadores. Yo no llamé a nadie, no me ofrecí. Me considero capaz de asumir este u otro reto”.

En su explicación, Mónica Cabrejos recordó el desnudo artístico que hizo la periodista Juliana Oxenford y otras modelos del país. Pero que por su color de piel, las críticas están dirigidas a personas como ella, Tula Rodríguez o Yahaira Plasencia.

Pese a que no le da valor a las críticas que está recibiendo, Mónica Cabrejos dejó en claro que no solo es una exvedette. También es una profesional con dos carreras, locutora de radio y escritora.