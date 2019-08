Shawn Mendes pide disculpas por sus tweets racistas [VIDEO]

El cantante Shawn Mendes se encuentra en medio de una polémica por la difusión de los comentarios racistas que publicó en Twitter cuando tenía 14 años.

En aquel entonces, un adolescente Shaw Mendes bromeaba con sus amigos sobre estereotipos raciales: “Un hombre negro brinca de la ventana para escapar, nada nuevo” , “Soy negro, ¿vamos a fumar o qué?”.

Pero esa no fue la única plataforma donde Shawn Mendes hacía ese tipo de comentarios, a finales de diciembre del 2012 publicó en Instagram una fotografía con la leyenda “Un día normal con mi negro”.

Y en Snapchat compartió un selfie con cabello revuelto más la etiqueta “Tengo cabello afro”.

Shawn Mendes

A razón de ello, el cantante de 21 años decidió responder y emitir disculpas publicas a través de una sesión de preguntas y respuestas con sus fans realizada como parte de su tour, y cuyo video fue compartido por la cuenta de Twitter de Pop Crave.

“Hay muchas cosas que se deben superar pero creo que también las cosas que viste, yo tenía amigos que cuando tenía 14 años cogían mi teléfono y publicaban cosas suyas porque pensaban que era divertido que yo tuviera 2.000 seguidores, y ellos publicaban fotos suyas y yo no pensaba nada al respecto entonces”, explica el cantante.

Shawn Mendes también confiesa que nunca pensó que llegaría a tener millones de seguidores y cómo sus palabras podrían resultar ofensivas.

“No tenía ni idea de que tendría 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor. Pero sí, totalmente, me disculpo por todo lo sensible que he dicho en el pasado, pero habiendo dicho eso, creo que esa no es mi personalidad”, expresó.

No obstante, sus declaraciones publicadas el martes 20 de agosto, la molestia de sus fans continuó y el último viernes se hizo viral en Twitter el hashtag: #shawnmendesisoverparty (la fiesta de Shawn Mendes está acabado) con la intención de que su nombre no sea considerado entre las celebridades más influyentes del momento.