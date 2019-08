Taylor Swift agradece a Jin de BTS por incluirla en su lista de Spotify [FOTOS]

Los rumores de una posible colaboración entre la cantante Taylor Swift y los miembros de la boyband surcoreana de Kpop, BTS aumentaron luego de que se descubriera que Kim Seok-jin, mejor conocido bajo su nombre artístico de Jin, mantiene en su lista de canciones en Spotify, dos temas de la cantante.

Un usuario de Tumblr –una de las redes sociales más utilizadas por la intérprete de “Shake It Off”- compartió con la cantante una captura del playlist de Jin, en la que se incluía los temas “ME!" y “You need to calm down”. Ambas canciones pertenecen al séptimo álbum de estudio de Taylor Swift, llamado “Lover”.

Playlist de Jin de BTS. [FOTO: Captura Spotyfi]

“Los amo mucho”, respondió la cantante rápidamente, motivando una ola de comentarios positivos en Twitter de parte de los fandoms: Swifties y ARMYs.

Taylor Swift revelando que ama al grupo BTS. [FOTO: Captura Tumblr]

Esta no sería la primera vez que la cantante muestra su aprecio por BTS, en 2018 aprovechando la gala de los Billboard Music Award, Taylor Swift compartió en Instagram una fotografía junto a los idols Kpop.

Taylor Swift y BTS en los los Billboard Music Award 2018. [FOTO: Instagram]

“You Need to Calm Down” de Taylor Swift

El tema es el segundo sencillo de la cantante y fue escrito por ella junto con Joel Little, productor discográfico originario de Nueva Zelanda, y ganador del premio Grammy.

La canción se hizo en apoyo a la comunidad LGBTQ y promueve la tolerancia. Además, el videoclip contó con la participación de diversas personalidades de Hollywood, entre ellas el actor Ryan Reynolds y la presentadora Ellen DeGeneres.

Por otro lado, “You Need to Calm Down” sirvió para que Taylor Swift y Katty Perry olviden su enemistad pasada y se reconcilien disfrazadas de papas fritas y hamburguesa respectivamente.