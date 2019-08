Robert Downey Jr. reveló que fumó marihuana en Disneyland y fue detenido

El actor Robert Downey Jr. tuvo una vida muy agitada donde las drogas, arrestos y escándalos casi acabaron con su prometedora carrera. Sin embargo, el intérprete de 54 años logró recuperarse y, ahora es una de las celebridades más solicitadas de Hollywood.

Por tal motivo, la “D23 Expo 2019”, evento que se celebra en en Anaheim, California, reconoció al ganador de dos Globos de Oro y un BAFTA con el premio ‘Disney Legend’.

Robert Downey Jr. fue honrado por su legado a la empresa de entretenimiento gracias a su papel de ‘Iron Man’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Durante su presentación, el experimentado actor no pudo evitar su emoción y recordó una anécdota que le pasó en el parque Disneyland, y de la cual no se siente nada orgulloso.

Robert Downey Jr.

Resulta que Robert Downey Jr. visitó dicho lugar para consumir drogas y fue descubierto.

"Durante mucho tiempo he cargado con la vergüenza de que, visitando por primera vez el parque Disneyland, me descubrieron fumando un poco de marihuana y me detuvieron", empezó.

"Me llevaron a un centro de procesamiento sorprendentemente amigable, me dieron una severa advertencia. Y he estado cargando con esa vergüenza por un tiempo y solo voy a soltarlo aquí (...) Quiero hacer las paces hoy, con quien fuera que me tuvo que detener”, agregó Downey Jr. ante la audiencia de la Expo D23, dejando sorprendido a más de uno.

Además, el intérprete agradeció a los productores de Marvel por haberlo elegido para interpreta a ‘Iron Man’.

“Interpretar a Tony Stark durante estos años significó ser parte de la idea temática de que la tecnología puede guiar a nuestra especie hacia la iluminación. Sinceramente, la experiencia ha valido la pena. Así que quiero agradecer a los fans y a Disney por volverme parte de la primera franquicia con valores de inclusión, que es ‘Avengers’”, finalizó.

Robert Downey Jr no fue el único homenajeado

Al igual que Robert Downey Jr., Bette Midler, famosa por participar en la cinta “Abracadabra” de 1993, y la destacada cantante Christina Aguilera también fueron reconocidas como “leyendas”.