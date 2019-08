Poly Ávila responde a usuarios que critican su extrema delgadez

Paula Ávila es una asidua de las redes sociales, sobretodo en Instagram donde cuelga fotos relacionadas a su vida. Sin embargo, diversos usuarios la han criticado por su figura que muchos consideran excesivamente delgada, en tanto otros se han mostrado sinceramente preocupados por este detalle. Sin embargo, la ‘Muñequita Poly’ ha usado dicha plataforma para enviar un contundente mensaje sobre los comentarios acerca de su cuerpo.

En la publicación, Paula Ávila muestra una foto suya donde luce un bikini que resalta su figura. En el mensaje de dicho post, ‘Poly’ recordando los mensajes que le llegaron respecto a este particular comienza:

Mensajes de usuario a Poly Ávila.

“En el último tiempo me llegaron muchos mensajes con respecto a mi peso, a mi cuerpo, a mi figura. Desde muy chica siempre me preocupe mucho por mi peso, por verme ‘bien’. Me llegaron unos mensajes que decían; ‘más papa al caldo’, ‘estás muy flaca, Poly, come’, ‘tienes que engordar’”.

Poly Ávila habla sobre problemas alimenticios

Luego de esto, Paula Ávila continúa escribiendo y recuerda que desde que tiene memoria siempre tuvo una fijación con las comidas y el peso: “Nunca tuve problemas alimenticios, aunque para ser sincera, hubo un tiempo en donde me obsesioné viendo las calorías de lo que comía, desayunando atún y yendo todos los días al gimnasio”.

Poly Ávila toma con sarcasmos comentario de usuarios le piden baje de peso.

Luego de preguntarse en el mismo texto si dicha actitud fue positiva o negativa, Paula Ávila procede a asegurar que no sufre de desórdenes alimenticios, como tampoco come poco:

“Yo me alimento bien, no hago dietas y soy flaca desde que nací porque es mi contextura física. No me interesa que mi poto mida 100 centímetros, no quiero tener las piernas de Michelle Lewin... No soy hipócrita tampoco, entreno porque me encanta verme bien, porque odio los famosos rollitos… entreno porque me gusta sudar y sentir que estoy eliminando todo el chocolate y la chela del fin de semana”.

Poly Ávila y su mensaje en historias de Instagram.

Poly Ávila pide respeto por el aspecto de las personas

Luego de esto, Paula Ávila explica que el físico no te da la felicidad sino cómo elijas ser: “Banco (apoyo) a la mujer gordita, flaquita, chata, alta, muy alta. Banco a la persona que es feliz haciendo lo que hace, que es feliz con su cuerpo”.

“Los tiempos cambiaron, ya no es válido criticar el peso del otro o el aspecto del otro, viví mucho tiempo insegura de mi aspecto con gente a mi alrededor que no me ayudaba, que me decía necesitaba más curvas, que entrene más, que coma menos… la pasé mal un tiempo hasta que aprendí que mi cuerpo es mío, por ende, yo decido qué me hace feliz”, agrega la ‘Muñequita Poly’.

Post en Instagram de Poly Ávila.

Para finalizar con: “Siempre voy a aconsejar que lleven una vida sana, pero yo como grasa, tomo chela, como dulce y soy feliz. Así que no me rompan las bolas y dejen vivir”.

Poly Ávila recibe apoyo en Instagram

Tras la publicación, Paula Ávila recibió cientos de comentarios de apoyo de parte de sus seguidores, pero también de personajes de la farándula local como la exchica reality Michela Elías quien comentó:

Comentarios de Michela Elías e Ivanna Yturbe.

“Simplemente ignora, se feliz por ti y para ti. Es tu cuerpo, tú decides cómo te sientes cómoda y punto. El día que aprendamos a, simplemente, ignorar los malos comentarios será mejor todo, ni para darle importancia, amiga, lo importante es estar saludable y sentirte bien contigo misma”.

Por su parte, Ivanna Yturbe comentó: “Te quiero, hermosa”.