Magaly Medina arremete contra Angie Arizaga por defender a Nicola Porcella

Magalay Medina se mostró muy indignada por la nueva participación de Nicola Porcella en “El valor de la verdad”, donde el exchico reality hablará sobre la agresión verbal a Angie Arizaga, que, hasta el momento, él lo niega.

Ante esto, la conductora de “Magaly TV, la firme” no pudo evitar ofuscarse y cuestionar al nuevo invitado del polémico programa de Latina.

“Las imágenes que hemos visto (la agresión) no se nos van a ir de la memoria. Y por más que digas que Angie Arizaga es la mujer más empoderada de este país, que nunca se deja pisar, la que ha llevado los pantalones en su relación... los que nos vamos a reír seremos nosotros. Cuéntennos otro chiste, más elaborado e inteligente. Yo no me la creo porque acá hay antecedentes”.

Magaly Medina

Después de criticar a Nicola Porcella, Magaly Medina se dirigió a Angie Arizaga. La periodista tuvo duras palabras contra la modelo, quien, a pesar de las imágenes donde se vio cómo su expareja la insultaba, sigue defendiendo a Nicola.

“¿Que Angie llevaba los pantalones en la relación? ¿Angie mandaba? Ella no mandaba ni en su chacra ni es su vida. Su actitud (de Angie Arizaga) es patética, nos ha dado pena a todo el Perú. Es una vergüenza de mujer. Una mujer que sale a defender a su agresor nos da vergüenza y pena. Está enferma hace bastante tiempo”, comentó la conductora.

Nicola Porcella asegura que no agredió verbalmente a Angie Arizaga

Luego que saliera a la luz el video donde Nicola Porcella tuvo una actitud violenta contra Angie Arizaga, el modelo explicó lo que realmente pasó esa noche y negó haber tratado mal a su expareja.

El exintegrante de “Esto es guerra” señaló que se enfurió porque Angie le contó que un amigo habló mal de él. "Yo sí estaba molesto pero no era por ella (los insultos)”, afirmó.