Mario Testino muestra foto inédita de Brad Pitt

Durante los noventas, Brad Pitt fue considerado como uno de los hombres más hermosos del planeta, entre otras cosas por su blonda cabellera tan característica. Sin embargo, el exesposo de Angelina Jolie no fue solo una cara bonita, de hecho, ha sido uno de los actores más versátiles en las últimas décadas que no ha dudado ni un minuto en sacrificar su look para darle vida a todo tipo de personajes.

Precisamente sobre esto, el afamado fotógrafo peruano Mario Testino ha publicado una foto antigua que le tomó a Brad Pitt durante una sesión de fotos, en la cual la expareja de Angelina Jolie luce rapado sin todo el glamour al que estaba acostumbrado.

Al respecto, y usando su cuenta oficial de Instagram, Mario Testino relata así su experiencia con Brad Pitt:

“Cuando trabajé con Brad (Pitt) por primera vez, quise fotografiarlo como si fuera un obrero. Su equipo no estaba muy convencido, pero para mi sorpresa él si lo estaba, al 100 por ciento”, relata aún impresionado Mario Testino.

El fotógrafo peruano procede, a continuación, a explicar cómo se dio la sesión de fotos con Brad Pitt: “Le cortamos el pelo muy corto y realmente se convirtió en el personaje”.

Acto seguido, Mario Testino no se guarda nada y elogia la capacidad camaleónica de Brad Pitt para interpretar a un personaje: “Me encanta cuando los actores pueden representar un papel para una fotografía como lo harían en una película. Es sorprendente cómo son capaces de transformarse en otro, y seguir siendo ellos mismos”.

Y es que en esa búsqueda de constantes retos en su carrera como actor, Brad Pitt ha tenido una amalgama de personajes muy disímiles entre sí, desde un condenado Louis de Pointe du Lac en “Entrevista con el Vampiro” (1994), el explorador Heinrich Harrer en “Siete años en el Tibet” (1997), al excéntrico pero violento Tyler Durden en “El Club de la Pelea” (1999), al carismático Rusty Ryan “La Gran Estafa” (2001), al mítico Aquiles en “Troya” (2004), su papel más aclamado en la cinta “El curioso caso de Benjamin Button” (2008), al teniente Aldo Raine en el film de Quenttin Tarantino “Bastardos sin Gloria” (2009).

Y más recientemente personajes como Gerry Lane en “Guerra Mundial Z” (2013), el hacendado Samuel Bass en “12 años de esclavitud” (2013), como el general Glen McMahon en “Máquina de Guerra” producida por Netflix y la más reciente como el actor de doblaje Cliff Booth en “Once Upon a Time in Hollywood”, también de Quentin Tarantinto.