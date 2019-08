Hijo de Alfredo Adame afirma que su padre es una persona “tóxica” [VIDEO]

Alfredo Adame, el galán de las telenovelas “Cuando me enamoro” y “La mujer de Vendaval”, sigue levantando polémica a su alrededor, esta vez proveniente de las recientes declaraciones de su hijo mayor, Diego Adame.

El hijo del actor mexicano se presentó al estreno de “Teatro en Corto”, donde participa su mamá, la actriz Mary Paz Banquells. Ahí fue cuestionado sobre el motivo del distanciamiento con su famoso padre, revelando que este no se debió a la separación con su madre.

“El distanciamiento con mi papá no fue por temas del divorcio, eso yo lo respeto es su divorcio, es su problema, ellos son adultos, la decisión de distanciarme de mi papá fue por motivos personales, porque pues yo estoy en un punto de mi vida en donde lo que busco es crecer como persona, como ser humano, busco la paz, busco la felicidad en mi vida y después de analizarlo tomé la decisión de que había personas que había que cortar de mi vida”.

Alfredo Adame y su hijo Diego Adame se encuentran distanciados desde el 2018. [FOTO: Instagram]

Diego Adame asegura que la decisión de reconciliarse depende de los cambios que generé su padre y que él, como su hijo estaría dispuesto a apoyarlo.

“El día que hablé con mi papá yo se lo dije con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto, yo le comenté que sí él en algún momento quería retomar la relación yo estaba dispuesto a trabajar con él y con los brazos abiertos lo recibía en mi vida de nuevo; sin embargo, le aclaré que es una decisión que él debe de tomar”.

No obstante, afirmó que hasta que su padre no se decida a cambiar, él no tiene intenciones de reconciliarse porque su papá emana una energía que le resulta negativa en su vida.

“Porque al final de cuentas es él el que tiene que analizar todo lo que ha dicho, pero hasta que yo no he vea algo honesto y algo de verdad, que haya conllevado una introspección no porque no necesito esa energía tóxica en mi vida”.