Carloncho es eliminado de la conducción de “En boca de todos” y abandona set de televisión

Tras una votación a través de la web de América Televisión, Carlos Enrique Banderas, conocido popularmente como “Carloncho”, quedó eliminado del programa “En Boca de Todos”.

El programa había sorprendido días atrás con el anuncio de la eliminación permanente de uno de los conductores. Es por eso que se realizó una encuesta vía web para elegir al favorito. Quién tenía la menor cantidad de votos, sería la persona que abandonaría el programa.

La ex Miss Perú lideró la lista, y quedó dentro del programa. Carloncho, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón votaron entre ellos mismo para sentenciar la eliminación de uno de ellos. El resultado final causó conmoción, por lo que Carlos Enrique decidió abandonar el set de tv sin brindar declaración alguna.

Carloncho tuvo inesperada reacción

El locutor se molestó detrás de cámaras y decidió encerrarse en su camerino.

“(Estoy dolido) con todo el mundo y me voy tranquilo porque yo después de aquí tengo bastante trabajo, no es que me voy a retirar. Si le preguntan a la gente si hago una presentación como la producción ha querido y se va eliminado. Cosa de locos. Quédense con su programa”, expresó Carloncho.

Carloncho se pronunció en las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, el locutor de radio, y ahora exconductor de “En boca de todos”, compartió un mensaje a sus seguidores, adjuntando una fotografía de él con su característico gesto sonriente.

“¡¡¡Hasta pronto!!! Espero haber cumplido con muchos, y a los otros tantos, mil disculpas si no fue así . Los extrañaré, pero la vida y la televisión nos reencontrará. Bendiciones para todos”, escribió.

