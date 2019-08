Rodrigo González rompe su silencio y culpa a Susana Umbert de su renuncia con Gigi Mitre

Rodrigo González confirmó su renuncia. El exconductor de “Válgame Dios” se pronunció a través de su cuenta de Instagram y reveló la verdadera razón de su retiro de Latina tras nueve años al aire.

El compañero de Gigi Mitre culpó a Susana Umbert, gerente de producción de entretenimiento, como responsable de su salida.

El último lunes Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron que no continuaban más como conductores de “Válgame Dios”. Sin embargo, no mencionaron mayores detalles del motivo.

Los rumores señalaron a Cathy Sáenz, quien será la nueva productora en Latina, como el motivo principal de la renuncia de los conductores.

Así ‘Peluchín’ confirmó que junto a Gigi Mitre desistieron de seguir trabajando en el canal porque le darían un puesto a Cathy Sáenz, pese a que los demandó y ellos perdieron el juicio.

"¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!", reclamó enfurecido Rodrigo González.

Para el exconductor de “Válgame Dios” fue como recibir una puñalada tras nueve años al aire. El polémico comunicador recordó cómo fue su último día laboral en Latina.

“Gigi no fue el lunes, me pareció una medida algo extrema. Por eso yo fui al programa. Este terminó y bajé a decirle (a Susana) cómo nos sentíamos. A ella no le importó. Dijo que Cathy Sáenz podría ser contratada por cualquier programa de Latina”, aseguró vía transmisión de Instagram.

“La única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y me imagino que en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar”, sentenció.

Según el polémico conductor, la gerente de producción intenta salvar la sintonía de “Mujeres al mando” con el ingreso de la exproductora de “Esto es guerra”, Cathy Sáenz.