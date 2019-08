Pamela Anderson confiesa secreto de seducción usando el traje rojo de “Baywatch”

Pamela Anderson marcó toda una era cuando se convirtió en la bomba sexy de la década de los noventas cuando interpretó a la CJ Parker en “Baywatch” luciendo un sensual traje de baño rojo. A más de dos décadas de haber aparecido en la popular serie, la actriz confesó que aún sigue usando dicha vestimenta para enamorar a los hombres con los que sale.

En una entrevista concedida a “The New York Times”, Pamela Anderson, hoy de 52 años, reveló un método de seducción que le resulta más que efectivo: “Me meto a la ducha con el traje de baño y luego salto empapada sobre ellos donde sea que estén en la casa”.

Pamela Anderson sufre violencia por expareja

Sin embargo, el poder de seducción que Pamela Anderson sabe sacar a relucir con el traje de baño rojo no le salvó de una relación tóxica que acabó mal al lado del futbolista Adil Rami, siendo víctima de abuso físico, psicológico además de infidelidad.

Ante esto, Pamela Anderson confesó haber atravesado un infierno en su vida personal: “Es difícil de aceptar. Los últimos dos años de mi vida han sido una gran mentira. Me engañaron, me hicieron creer que estábamos viviendo ¿un gran amor? Estoy devastada”.

En cuanto a las acusaciones de infidelidad de Adil Rami, Pamela Anderson reflexionó sobre su situación, así como de la mujer con la que fue engañada: “¿Cómo es posible controlar así el corazón y mente de dos mujeres? Estoy segura había otras. Él es un monstruo”.

Sin embargo, comentó que Adil Rami ha tratado por todos los medios posibles acercarse y buscar el perdón de Pamela Anderson para retomar la relación: “Lo ha intentado todo. Me ha enviado flores, cartas que no he aceptado. Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me ha hecho daño y me amenazó en numerosas ocasiones”.

Pamela Anderson en la cultura popular

Lo cierto es que desde que Pamela Anderson se puso el traje de baño rojo, este se convirtió en un icono de la cultura pop que lo han adoptado muchas personas, así como diversas celebridades del mundo del entretenimiento.

Un ejemplo fue Carmen Electra, quien ingresó a Baywatch en 1997 e impactó a todos luciendo el traje de baño rojo, el cual confesó, a diferencia de Pamela Anderson, lo conserva en un vitral como recuerdo.

Una de las últimas famosas en hacer una especie de tributo al traje de baño rojo que luciera Pamela Anderson en Baywatch fue la cantante Selena Gómez quien posó con esta prenda en medio del mar mexicano a mediados del presente año.