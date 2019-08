Bella Thorne reflexiona por los años de abuso sexual que sufrió cuando niña

Luego que anunciara al mundo que debutará como directora de cine para adultos, Bella Thorne hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde dejó salir todas sus inseguridades, deslizando que su obsesión con el sexo de debe a los maltratos que la joven actriz de 21 padeció cuando aún era una niña.

Para entender el contexto del post en Instagram primero es importante recordar sus confesiones en 2018 cuando afirmó haber sido víctima de violación sexual. En ese entonces Bella Thorne expresó: “Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14… cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar”.

“Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, resistan por cada alma maltratada”, escribió Bella Thorne cuando se unió a “Time´s Up”, organización que lucha contra la violencia sexual.

La confesión de Bella Thorne en Instagram

Teniendo esto en cuenta, hace un día Bella Thorne publicó una foto en Instagram acompañada de un extenso poema que, aseguró. trata de ella, de su papá y mamá, en el cual revela sus inseguridades como algunos demonios que la atormentan.

Bella Thorne comienza así: “¿Qué funciona mal en mí? ¿Por qué siempre necesito la aprobación de todo el mundo, pero especialmente la de los hombres? Todos insisten en decirme que esté soltera, que esté sola, y que me haga a mí misma feliz. Pero todas esas cosas suenan jodidamente aterradoras para mí”.

Bella Thorne se culpa así misma

En otro extracto del poema, Bella Thorne se confiesa y afirma que siempre busca las miradas de conformidad, sobre todo de su actual pareja, el cantante Benjamin Mascolo aduciendo, por ejemplo, “por alguna razón en mi cabeza, no soy lo suficientemente buena”.

Pero también se siente culpable por sentirme tan inconforme consigo misma, en buena medida, por el trauma de violencia sexual que sufrió desde que era niña: “Todo lo que puedo hacer es culparme. Me culpo por no amarme a mí misma, por no pensar que soy atractiva. Me culpo por esperar que la gente me ame lo suficiente como para que yo me ame a mí misma. Pero la única forma de llegar al final es superarlo. Herir, amar y aceptar, en eso se basa nuestro mundo emocional”.

El poema en Instagram vino acompañado de una serie de fotos donde Bella Thorne luce en pocas ropas sonriendo, o con una mirada fija hacia otro lado.

Bella Thorne extorsionada

Y es que Bella Thorne se ha mostrado una chica muy vulnerable y sensible en lo que se refiere a sus sentimientos y vida íntima. Solo hay que recordar que en junio pasado se vio forzada a publicar fotos de ella desnuda para evitar la extorsión de un hacker.

En ese entonces, Thorne publicaría en Twitter lo siguiente: “Durante las últimas 24 horas fui amenazada con mis propios desnudos. Me siento sucia, me siento observada, siento que alguien me sacó algo que solo quería que viera una persona especial. Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí”.