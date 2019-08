Vanessa Terkes tras rechazo de denuncia a George Forsyth: “Hoy me valoro mucho más que ayer”

Tras considerarse la denuncia a George Forsyth por violencia familiar de ‘infundada’, Vanessa Terkes se negó a revelar qué decisión tomará en el proceso legal contra su aún esposo.

La actriz aseguró que su abogada está encargada de ese tema y que ahora se valora más como persona.

"La verdad es que no estoy enterada de los chismes. Esos temas yo no los estoy viendo, los está viendo mi abogada. Yo estoy contenta, haciendo mis cosas, estudiando, trabajando... Hoy día soy más fuerte que ayer, hoy me valoro mucho más que ayer, hoy tengo ganas de comerme al mundo mucho más que ayer", sostuvo.

Sin embargo, el escándalo de su relación amorosa con el alcalde de La Victoria no sería impedimento para conocer otra persona.

“Yo no voy a opinar absolutamente nada. Sí, claro que sí, he buscado ayuda, no voy a decir de qué tipo para que no se cree un chisme de todo eso, pero la ayuda más fuerte que he recibido ha sido la de Dios. (...) No, las puertas al amor están abiertas”, señaló Vanessa Terkes.

Por otro lado, la actriz ya tiene nombre para su nueva ONG que se llamará “Corazón Terko”, pues asegura que su vocación de vida es ayudar a la gente.

“Después de estos meses he aprendido a creer más en mí y he encontrado mi propósito en la vida: ayudar a la gente. Me siento más fuerte que antes, con mayor capacidad para hacer todo. (…) De todas las cosas malas sale algo bueno”, comentó la aún esposa de George Forsyth.