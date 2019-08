Cathy Sáenz se pronuncia sobre la salida de Rodrigo González y Gigi Mitre de Latina

Rodrigo González y Gigi Mitre renunciaron a Latina y abandonaron el programa “Válgame Dios”. El motivo que detonó la decisión de los exconductores sería el ingreso de la exproductora Cathy Sáenz al canal.

Sin embargo, ella no se quedó callada y respondió al ser señalada como la culpable de la salida de los polémicos conductores.

Según ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el porqué de la renuncia fue por “desacuerdos con la gerencia de entretenimiento de Latina”. La explicación no fue aceptada por los seguidores del programa de espectáculos, entonces se mencionó a la exproductora de “Esto es guerra”

Cathy Sáenz reveló que sí estuvo en conversaciones para presentarse en el programa “Mujeres al mando”, conducido por Jazmín Pinedo y Karen Schwarz.

Pero su ingreso se dio solo en condición de invitada. “No creo que ellos hayan renunciado por mí, yo solo soy invitada, pero debe ser por otra persona. Creo que se han apurado al decir me voy por una situación que no está concreta. Yo soy productora y sé que no aguantamos pataletas. Sería el extremo si lo hicieron solo porque fui de invitada”, declaró a Perú 21.

Sobre el juicio que ganó a ‘Peluchín’, Cathy Sáenz mencionó que el exconductor de “Válgame Dios” no se disculpó.

"Él debe disculparse, pero hasta ahora no lo hace, pero yo ya olvidé. No tengo problemas con él. Nunca en mi vida le he visto su cara, yo no hubiera tenido problemas de trabajar en el mismo canal que ellos", agregó.

“Por desacuerdos profesionales con la gerencia de producción de entretenimiento del canal, hemos decidido ponerle fin a nuestra relación laboral con Latina. Agradecidos por todos estos años en el aire para poder llegar a sus familias, esperamos reencontrarnos pronto para poder seguir entreteniéndonos. Gracias por siempre”, escribieron en Rodrigo González y Gigi Mitre sus redes sociales.