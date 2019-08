La verdad sobre Kim Kardashian y los 6 dedos en su pie [VIDEO]

La explicación confunde a usuarios. La estrella de realities Kim Kardashian compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram en la que aparece junto a su hermana menor Kylie Jenner.

En la foto de Instagram se puede ver a Kim Kardashian y Kylie Jenner posando juntas para promocionar la nueva fragancia que han lanzado al mercado de los productos de belleza.

Un detalle que llamó la atención de los usuarios de la red social se encontraba en el cuerpo de la socialité. Para sorpresa de todos, Kim Kardashian tiene 6 dedos en el pie derecho.

Aunque algunos aseguraron que se trataba de un nuevo error de Photoshop, todo indicaría que la esposa de Kanye West nació con 6 dedos en el pie, al mismo estilo de la actriz de Hollywood Halle Berry.

Haciendo una rápida comparación con las fotos de Kim Kardashian en Instagram, se logra apreciar que si aparece el sexto dedo en el pie de la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians”.

Lo que si no se pudo ocultar es que también hubo una edición en el cuerpo de Kylie Jenner. Para poder agrandar el tamaño de su cadera tuvieron que reducir la dimensión de su brazo, el cual termina con un tamaño extraño.

Kim Kardashian no oculta su dedo extra en el pie

Han pasado más de 10 años desde que Kim Kardashian se hizo famosa en Hollywood y en ninguna entrevista ha hecho referencia a los seis dedos que tiene en el pie.

Aunque si ha mostrado algunas de las operaciones que se ha hecho en el cuerpo, al parecer, su pie no es uno de los temas favoritos que quisiera aclarar ante la prensa y sus seguidores en Instagram.

¿Por qué se hizo famosa Kim Kardashian?

Según una reciente declaración, Kim Kardashian le debe su fama a Paris Hilton, quien fue su amiga y jefa por mucho tiempo.