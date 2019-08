Frida Sofía dice que es discriminada por hija de Luis Miguel [VIDEO]

Frida Sofía volvió a referirse con fuertes calificativos a su enemistad con su prima Michelle Salas, primogénita del cantante Luis Miguel.

En una extensa entrevista con Paty Chapoy, conductora del programa de espectáculos “Ventaneando” de Tv Azteca, la controvertida hija de la rockera mexicana Alejandra Guzmán declaró que en su familia “hay gente que sola la usa”.

"El hecho de tratar de siempre dar la mejor versión de mi familia, que ni me habla, lamentablemente, hay gente que me usa", expresó la intérprete de “Ándale”.

Según Frida Sofía el distanciamiento con su prima Michelle Salas surgió de las repetidas comparaciones entre ambas.

"Eran comparaciones al principio con Michelle. Por eso exploté porque dije ya 'sabes qué, Frida qué vas a perder, si tu mamá no te habla, si tu papá no está, tus hermanos están muy lejos, perdiste a tu hijo y luego van a venir […] decirte que te tienes que parecer a alguien que es más hipócrita", expresó la cantante en referencia a la hija del “Sol de México”, que disfruta de una imagen menos polémica.

Asimismo, Frida Sofía expresó que le resulta difícil ignorar a Michelle Salas, y que ella por lo bajo aprovecha para provocarla.

“Puedo ignorar a la gente, pero no a Michelle y su malicia, porque hace todo a escondidas, se burló de mi porque no fui a le cena de Navidad y son cosas que duelen porque estoy sola, en una jaula de oro y sin poder viajar a México”, declaró.

Por otro lado, Frida Sofía no mostró reparos en señalar que sus otras primas eran, a pesar de ser discriminadas en las fotos familiares sí estuvieron presentes en la mencionada cena de Navidad.

“Y sabes quién si estaban presente mis primas Giordana y Bibiana (hijas de Enrique Guzmán) que también tienen Instagram, pero no las hace parte de sus fotos, porque no tiene la pinta Pinal, o cómo quieras decirle, pero al final son familia y estaban ahí y ella sólo cuestionando y Frida por qué no vino".