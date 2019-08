Celebran los 60 mil espectadores de ‘Pantaleón y las visitadoras’

Por: Zoraida Peña

El director y productor teatral Juan Carlos Fisher celebró que el último fin de semana el musical ‘Pantaleón y las visitadoras’ llegara a los 60 mil espectadores.

Fisher señaló que esta producción le ha dado muchas alegrías después de varios años de planearla y también resaltó el gran talento que descubrió en sus protagonistas. “Han sido cinco años de trabajo, de preparar, adaptar, escribir el guion de este musical. Han sido cuatro meses de ensayos con el elenco. Estoy más que feliz con lo que hemos hecho y que le haya gustado a la gente. Estamos muy orgullosos del trabajo. Estoy bastante contento”, manifestó.

Asimismo, resaltó el trabajo de las actrices que interpretan a las ‘visitadoras’: Melissa Paredes, Milett Figueroa y Cielo Torres, quienes provienen del mundo de la televisión y son consideradas, en algunos casos, como ‘personajes mediáticos’ que no siempre se ven en círculos teatrales.

“¿Por qué no? He tenido la suerte de trabajar con gente que es muy querida por todos los peruanos. Trabajar con Melissa (Paredes) ha sido un placer, la estaba siguiendo por su trabajo en televisión y me parecía fantástica y estuvo muy emocionada de formar parte del proyecto. Tanto ella como Milett (Figueroa) y como Cielo (Torres), han sido para mí los grandes descubrimientos en este montaje, ha sido un regalo y espero seguirlas teniendo en montajes futuros”, afirmó el experimentado hombre de teatro.

“Lo maravilloso del teatro es que el trabajo habla por sí solo, da lo mismo qué cosas hayas hecho antes; el trabajo se ve en la cancha, y la cancha es el escenario... Trabajar con ellas ha sido una gran experiencia”, agregó el fundador de Los Productores, cuyo siguiente musical será ‘Cuéntame’, de Pedro Suárez-Vértiz.