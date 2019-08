Esposa de Josimar llama mentiroso al salsero tras acusarla de tener problemas con sustancias prohibidas

El programa “Magaly TV: La Firme”publicó el día de hoy un avance en las redes sociales sobre los temas que se abordarán.

En dicho contenido, se muestra un adelanto de las declaraciones de la aún esposa de Josimar Fidel Farfán, desmintiendo las palabras del salsero, tras acusarla por tener problemas con sustancias prohibidas.

Como se recuerda, el salsero Josimar Fidel rompió su silencio para contar que su expareja, Gianella Ydoña, tuvo problemas de adicción con algunas sustancias nada legales. El cantante reveló que la madre de su segundo hijo estuvo internada en un centro de rehabilitación tiempo atrás.

“Ya me habían dicho que Gianella ha tenido problemas con esas cosas (sustancias adictivas), pero ese problema lo tuvo hace tiempo. Las personas que conocemos a ella sabemos que ha estado en un centro de rehabilitación”, dijo Josimar para las cámaras de “Válgame dios”.

“Pero mi duda viene también cuando me decían que ella embarazada hacía cosas, y yo no podía creer cómo embarazada podía hacer eso. Mi duda viene cuando mi hijo nace con un pulmoncito que no se le desarrolló”, concluyó.