Michelle Alexander entre las cuatro mujeres del jurado de Gisela Valcárcel

“El artista del año” se estrenó este sábado con un jurado conformado por cuatro mujeres: Morella Petrozzi, Michelle Alexander, Tilsa Lozano, Isabel Iñigo y Michelle Alexander.

Las dos últimas son rostros nuevos, Michelle Alexander, productora a cargo de Del Barrio Producciones, regresó tras tres años de ausencia como jurado en un reality de Gisela Valcárcel.

Por su parte, Isabel Iñigo es una cantante cubana de boleros que radica en el Perú desde hace varios años.

Las cuatros mujeres tendrán el cargo de calificar a artistas como el cantante urbano Emilio Jaimes, el actor Miguel Álvarez, las cantantes Briyit 'La vampiresa de la cumbia' y Paula Arias, además del actor Juan Carlos Rey de Castro y la actriz Miluska Eskenazi.

En esta primera edición, la sorpresa de la gala es Yahaira Plasencia, quien estrenará su tema en la pista de baile y Mayra Goñi, en busca de relanzar su carrera musical.

Michelle Alexander defiende a Gisela Valcárcel

La productora Michelle Alexander salió en defensa de su amiga, la conductora de televisión Gisela Valcárcel, quien fue acusada de maltrato por la cantante Marisol y Susan Ochoa en los realitys de canto.

“Por lo que conozco a Gisela sé que no es una persona que maltrata a las personas. ¿Peluchín la ha llamado satánica? Eso me parece una reverenda tontería. No me interesa ni pierdo mi tiempo en esas cosas”, expresó.