Daniela Darcourt se quiebra tras recordar enfermedad que casi acaba con su carrera

Daniela Darcourt se presentó en el programa de Ernesto Pimentel, “El reventonazo de la Chola” y habló sobre su ausencia en los escenarios debido a una complicada enfermedad que la aquejaba.

Como se recuerda, la joven salsera se alejó de la música y de las pantallas tras ser diagnosticada con pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica.

PUEDES VER: Kate Candela arremete contra Daniela Darcourt y niega haber sido su amiga

Daniela Darcourt fue sincera y contó el drama que vivió, pues pensó que su carrera como cantante había llegado a su fin.

“La verdad es que sí, por muchas cosas, no solo por lo que me pasó. Más allá de la salud, por el tema de trabajo este mundo de la música es muy difícil aquí por varias razones que prefiero ya no mencionar”, comentó la artista de 23 años.

Sin embargo, cuando el conductor Ernesto Pimentel le preguntó a la cantante sobre qué le diría a la Daniela de ocho años, la intérprete de “Señor mentira” se quebró.

“Le diría que siga, que tenga mucho más cuidado con todo. La verdad es muy difícil, todo es muy complicado, tener un nombre, ser grande, ser artista. Entregarle un pedazo de ti a la gente es desprenderte de muchas cosas, sacrificar a tu familia, sacrificar espacios de ti, no ir a fiestas, convertirte en un robot. A esa niña de ocho años le diría que siga, que lo va a lograr, pero que tenga mucho cuidado y no le regale su sueño a cualquiera", finalizó.

Daniela Darcourt pasó por una etapa de depresión

Daniela Darcourt apareció en la final de “Reinas del show” donde contó que, tras hacer una pausa a su carrera musical, pasó por complicados momentos.

“Pasar por una etapa de depresión y replantear muchas cosas en mi vida. Son pruebas que nos hacen más fuerte”, sostuvo la artista a Gisela Valcárcel.