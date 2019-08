Actriz de “The Hills” rechazó pasar la noche con Leonardo DiCaprio

El actor Leonardo DiCaprio se encuentra disfrutando de la buenas críticas que viene recibiendo “Once upon a time in Hollywood”, cinta que protagoniza al lado de Brad Pitt y Margot Robbie.

A raíz de que el nombre del destacado intérprete está sonando a menudo, salió a la luz que en algún momento de su vida fue rechazado por una actriz.

Se trata de Whitney Port, conocida por trabajar en “The Hills” y “The City”. Actualmente, la mujer está felizmente casada con Tim Rosenman, con quien tiene un hijo.

Port acaba de revelar que tuvo la oportunidad de tener intimidad con Leonardo DiCaprio. Sin embargo, ella lo rechazó, algo de lo que ahora se arrepiente.

La actriz contó que conoció a Leonardo en el club neoyorquino Avenue y, fue así que nació una especie de amistad.

"Llevo muchísimo tiempo muriéndome de ganas de compartir esta historia. Cada vez que se la cuento a mis amigos, no me creen", contó Whitney Port en el último episodio de 'With Whit'.

Según la misma artista, la propuesta que le hizo el ganador del Oscar (de pasar la noche juntos) sucedió hace 10 años.

Luego de casi seis meses de intercambiar mensajes de texto, ambos coincidieron en el hotel Roosevelt de Manhattan. No obstante, la estrella de Hollywood le propuso a Port continuar la velada en su casa, pero ella se negó.

"Dije que no. Me ganaron los nervios. Nunca había tenido un romance de una noche y no quería quedarme a solas con él. Estaba demasiado nerviosa para hacerlo y perdí mi oportunidad. Es una de las cosas de las que más me arrepiento en esta vida", señaló

Leonardo DiCaprio y su novia Camila Morrone

Actualmente, Leonardo DiCaprio mantiene una sólida relación con la modelo argentina Camila Morrone.

El actor de 44 años y la joven de 22 iniciaron su romance en diciembre de 2017. Según diversos medios extranjeros, la pareja estaría planeando pasar por e altar.