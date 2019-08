Gianmarco Zignago: las 10 canciones más escuchadas en Spotify del cantante peruano

Gianmarco Zignago está de cumpleaños y qué mejor manera de celebrarlo con las canciones que le abrieron las puertas del éxito en el difícil camino de la música.

Con una admirable voz y un indiscutible talento para escribir, las canciones de Gianmarco forman parte de la vida de sus miles seguidores. Ello queda registrado en las distintas plataformas digitales, donde la música del cantautor peruano consigue miles de reproducciones.

Un claro ejemplo del éxito de su música es su setlist en Spotify, donde claramente es uno de los artistas peruanos más escuchados en dicha plataforma.

Un claro ejemplo del éxito de su música es su setlist en Spotify, donde claramente es uno de los artistas peruanos más escuchados en dicha plataforma.

Las 10 canciones más escuchadas de Gianmarco en Spotify

“El último adiós”

“Empecemos a vivir”

“Tú no te imaginas”

“Te mentiría”

“El ritmo de mi corazón”

“Hasta que vuelvas conmigo”

“Sácala a bailar”

“Se me olvidó”

“Lejos de ti”

“Si me tenías”

Trayectoria de Gianmarco

Gianmarco Zignago tuvo que recorrer un largo camino para alcanzar el reconocimiento internacional por su indiscutible talento para la música.

El cantautor nacional nació en Lima el 17 de agosto de 1970 y sus padres son Regina Alcóver y el difunto compositor y cantante peruano Javier Zignago. De ellos heredó el gusto e interés por la música que lo llevó a la fama.

Desde muy joven, Gianmarco participó de eventos artísticos, con el fin de desarrollar su talento y prepararse para su futura carrera musical. Esto lo llevó a recorrer locales en Lima para buscar un espacio para cantar sus primeras canciones. A continuación un video que resume su carrera.