Novio de Fátima Segovia la defiende de críticas a su trabajo en club nocturno

Fátima Segovia, fue punto de críticas tras ser captada haciendo un show subido de tono en un club nocturno en Trujillo. La actriz de “El Wasap de JB” aseguró estar orgullosa de su trabajo y sus palabras tuvieron el respaldo de su novio Omar Bolaños.

A través de Instagram, la pareja de Fátima Segovia la defendió de las acusaciones y señaló que fue ‘difamada’ por gente mala.

“Te amo amor, y tienes mi apoyo al 100%, eres una mujer increíble y no mereces que se te difame de esta forma, pero siempre hay gente mala en el mundo, y eso no va a cambiar así que para adelante nomas”, escribió la pareja de la actriz más conocida como “La Chuecona”

Además le dedicó un tierno mensaje donde indica que es ‘la persona más importante’ para él como también lo son sus hijos.

“Y nadie sabe lo felices que somos ni cuanto amamos a nuestros bebés, ni lo que vivimos dentro de 4 paredes, eres la persona más importante en mi vida, mi apoyo incondicional y por eso siempre tendrás el mío en todo aspecto, mi vida, te amo mucho y eres la mujer más linda e increíble que puede existir”, indicó Omar Bolaños.

Fátima Segovia y su pareja tienen cinco años de relación amorosa y dos hijos. En una entrevista de octubre del 2018, la actriz cómica reveló que al inicio a él no le gustaba su trabajo.

Fátima Segovia se pronuncia sobre show en night club

La actriz cómica usó sus redes sociales para pronunciarse luego de que el programa “Magaly TV: La Firme” difundiera imágenes en las que sale bailando en el night club ‘Pantaleón’ en Trujillo.

“A partir de ahora tendré más precaución e investigaré a fondo por mi seguridad el local donde me presente porque he sido un poco crédula y confiada en que no hay maldad en el mundo. Pero ya me doy cuenta que si la hay y que siempre van a querer fastidiar”, escribió la popular ‘Chuecona’.