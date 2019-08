Shirley Cherres y Mauro Lainez: Los otros casos más sonados de infidelidad en el país

A raíz del ‘ampay’ entre la exporrista Shirley Cherres y el futbolista mexicano de la sub 23 Mauro Lainez, el programa “Magaly TV: La Firme” presentó un informe con los casos más sonados de algunas figuras del espectáculo local envueltas en casos de infidelidad.

La conductora Magaly Medina presentó dicha investigación, allí involucró a personalidades de ‘Chollywood’ quienes alguna vez fueron la “manzana de la discordia” de algunas estables relaciones.

En el 2016, la argentina Julieta Rodríguez, conocida por sus despectivas opiniones sobre los peruanos, fue involucrada con el modelo Diego Chávarri, quien en ese entonces estaba con Melissa Klug.

Melissa Klug y Diego Chávarri

A inicios de ese mismo año, también fue sonado el caso de la chica reality Rosángela Espinoza, quien fue captada con el popular locutor de radio Carloncho. Él, en ese tiempo, tenía ocho años de relación con Jaquelyn Llerena.

La actual ex pareja de Carlos Enrique Banderas se confesó en el programa "Al aire" de Latina tras el video del 'ampay'. “Él me negó totalmente (que estaba con ella) y me dijo otras cosas que prefiero no decir. He escuchado que él dice que afronta las cosas pero no es así, él afronta lo que le conviene”, declaró.

Carloncho y Rosángela Espinoza. Foto: Captura de Latina

En el 2017, el cantante Christian Domínguez confesó su relación con Isabel Acevedo, con quien había conocido en “El gran show”. El cumbiambero tenía una relación con Karla Tarazona e incluso un hijo, pero tras la noticia, anunciaron su separación.

El caso más reciente es de la bailarina Angie Zapata, la joven que está actualmente con el salsero Josimar Fidel, y causante de su separación con Gianella Ydoña, su esposa.