Taylor Swift envió miles de dólares a fan para que pague sus estudios [VIDEO]

Además de su talento, una de las cualidades por las que más destaca Taylor Swift es por su generosidad. Y es que han sido varias las veces en las que la artista estadounidense tuvo gestos solidarios con diversas causas sociales como pobreza o desastres.

Esta vez, la intérprete de ‘Should´ve said no’ decidió hacer uso de esa nobleza con una fanática, quien a través de las redes sociales pidió ayuda a sus seguidores para pagar fondos y lograr asistir a la universidad.

Ayesha Khurram, afortunada fanática canadiense de Taylor Swift, recuerda que cuando le llegó la noticia del depósito que le había hecho la estrella simplemente no podía creerlo.

“Yo cogí mi teléfono y me había llegado un mensaje diciendo que alguien me envió dinero. Al principio pensé que habían sido mis amigos. Luego decía tú has recibido 4800 dólares de Taylor Nation”, refiere emocionada la fanática.

No contenta con ello, la cantante pop decidió enviarle un emotivo mensaje a su fanática: “Ayesha, ve a la escuela, chica. Te amo, Taylor”. La joven no dudó en compartir este post en Instagram, el cual generó rápidas reacciones en la red social por más fanáticas de Taylor Swift.

Tal como refiere la seguidora de la cantante, este es una donación que no esperó pues su objetivo de compartir su campaña en redes no era ello; sin embargo, agradece haber sido ayudada por la artista quien es desde ahora además su cantante, su ser humano favorito.