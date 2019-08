Milena Zárate llama “desatinada” a Tilsa Lozano por comentarios sobre Juan Manuel Vargas

Milena Zárate se refirió a las declaraciones que dio Tilsa Lozano en relación a Juan Manuel Vargas, luego que se diera a conocer que el futbolista está atravesando una difícil situación por el remate de su casa a raíz de una millonaria deuda por más de dos millones de soles.

De acuerdo a la colombiana, no fue atinado que la popular ‘Tili’ hablara acerca del problema en que se encuentra envuelto el exjugador de Universitario de Deportes, debido a la polémica historia de amor que vivió con él.

“A Tilsa le tengo un súper cariño, porque es una mujer ‘chamba’, pero la vi un poco desatinada, justamente por el problema que ha tenido con él y en la situación que estuvo", comentó en una entrevista para el diario Trome.

Además, dijo que la exconductora de “En Exclusiva” tendría que evitar tocar cualquier tema que esté relacionado al ‘Loco’ Vargas, pues considera que ello podría perjudicar la imagen de ésta. "No la deja muy bien parada eso (comentarios). Cuando se trata del ‘Loco’ debería mantenerse al margen”, señaló.

Sin embargo, Milena Zárate dio a entender que Tilsa Lozano habla sobre Juan Manuel Vargas porque sabe que con ello puede obtener buenas ganancias económicas y apariciones en los medios. “Bueno, Tilsa sabe muy bien su negocio, por algo se mantiene hasta el día de hoy”, refirió.

La expareja de Edwin Sierra no supo precisar si es que la ‘exvengadora’ aún se encuentra enamorada del ‘Loco’ Vargas, pero si indicó que ésta aún guardaría resentimientos por la tormentosa relación que tuvo con el exseleccionado nacional. “Yo creo que hay una ‘espinita’ porque en su momento (Vargas) no fue franco y se burló de sus sentimientos. Si tienes esposa y la engañas, no oficializas a la amante. Por lo que ella (Lozano) dijo, jugó con sus sentimientos y es algo que una mujer no perdona”, declaró.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Juan Manuel Vargas?

Luego de que se diera a conocer el remate de la casa de Juan Manuel Vargas por una deuda de más de dos millones de soles, Tilsa Lozano se pronunció al respecto. “Nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no apostar a un solo negocio ni a una sola empresa. Además, siempre hay que guardar pan para mayo, sobre todo cuando uno tiene hijos, la educación es larga y cara”, indicó al diario Trome.

Juan Manuel Vargas se pronuncia sobre millonaria deuda