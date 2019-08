Gianluca Vacchi baila con ropa de baño de mujer y tacones

El famoso multimilloranio Gianluca Vacchi vuelve a generar polémica por sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

Como se sabe, el italiano de 52 años acostumbra a subir controversiales videos y fotos a su red social, donde acostumbra presumir sus riquezas y denigra a las mujeres.

Esta vez, Gianluca Vacchi compartió un cortó clip donde se le ve modelando y bailando con una ropa de baño de mujer, falda y tacones. En otra parte del video, el magnate se deja palmar el derrier por un grupo de mujeres que están vestidas con ternos, simulando ser hombres. Al final, él y el grupo de modelos se ponen a bailar al ritmo de una canción de electrónica

"¡En la vida podemos ser y hacer lo que queramos y deseamos! Solo sonríe y disfruta tu vida", escribió el hombre como leyenda de la publicación.

Dicho clip fue tomado con gracia por varios usuarios, incluso por algunos famosos como Neymar, Dani Alves, Sebastián Rulli o Steve Aoki.

Instagram: Gianluca Vacchi blanco de críticas por polémico video

Hace una semana, Gianluca Vacchi se ganó el repudió de muchos seguidores por un video donde apareció golpeando el derrier a varias modelos mientras se escuchó de fondo la nueva canción de Becky G “Mueve”.

Usuarios no toleraron el contenido del clip y no dudaron en lanzarle fuertes comentarios, no solo a él, sino a la modelos.

No obstante, a otros seguidores no fue del agrado el contenido y arremetieron contra el DJ. "En serio a las mujeres les gusta eso, luego van diciendo de respeto y no se que”, “Este hombre usa su dinero para tratar a las mujeres como un objeto y la gente lo admira por ello, madre mía”, son algunos de los comentarios que se lee en el Instagram del famoso.