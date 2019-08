¿Hubo infidelidad? Gianella Ydoña revela por qué Josimar terminó con ella

Cuando Josimar Fidel Farfán lanzó el comunicado de su separación, el salsero aseguró que el término de su relación con Gianella Ydoña Loayza se dio en buenos términos; sin embargo, al parecer, la joven no la pasó bien.

En conversación con Magaly Medina, la madre del hijo menor de Josimar confesó que fue el salsero quien decidió poner punto final a su historia de amor.

“(Me dijo) que no quería nada conmigo, que no quería estar conmigo, sin ningún motivo”, expresó Ydoña Loayza. la noche del lunes 12 de agosto. “Por eso yo sentí que había algo más, pero jamás me enteré hasta ahora, (fue) de la noche a la mañana”, agregó.

Al ser consultada por una posible infidelidad de Josimar, Gianella dijo que no sospechaba de la joven bailarina, pero que sí percibía que algo malo pasaba entre ellos. "No de ella, pero sí sabía que algo andaba mal en la relación", dijo.

Gianella Ydoña admitió ante Magaly Medina que Josimar Fidel Farfán cambió con ella. “Sus actitudes eran distintas, discutíamos. Era raro que él se comporte así estando solo los tres (con su hijo) en la casa”, aseveró la aún esposa del salsero peruano.

Asimismo, la 'Protagonista' indicó que no se dio cuenta de una presunta infidelidad por el ritmo de trabajo que lleva el intérprete de “He sentido amor” y “La mejor de todas”. "Lo que pasa es que el trabajo que él lleva es estar todo el día en la calle, por eso es que de esa parte no me daba cuenta", sostuvo la joven bastante consternada en el programa “Magaly TV La Firme”.

Gianella dejó en claro que no acompañaba al salsero a sus presentaciones debido a que recién había dado a luz a su primer hijo, por lo que tenía que estar en casa cuidando al pequeño.

La aún esposa de Josimar Fidel se presentó en el programa de Magaly Medina luego de que se promocionara un nuevo ampay de la bailarina que al parecer se relacionó sentimentalmente con el salsero.

En las imágenes propaladas el lunes se puede ver que la joven que es menor de ella ya tiene la llave de la casa que Josimar compartió con Gianella durante los dos últimos años.