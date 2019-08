Esposa de Josimar hace fuerte acusación contra el salsero [VIDEO]

Josimar Fidel Farfán ha visto opacada su carrera debido a la notoriedad que ha cobrado su vida amorosa. Todo ha empeorado con la aparición de Gianella Ydoña Loayza, la aún esposa del salsero, en el programa de Magaly Medina.

En conversación con la conductora de “Magaly TV La Firme”, la joven veinteañera indicó que luego de que Josimar terminara con su historia de amor, él le pidió que se vaya de la casa en la que convivían junto a su menor hijo.

“Sí, (me echó) con todas mis cosas y mi hijo”, respondió Gianella Ydoña, generando la indignación de Magaly Medina. “Ay qué feo. Eso no se hace”, expresó la periodista de ATV.

La madre del hijo menor de Josimar Fidel contó que, en ese momento, ella tenía 20 años y que sufrió mucho por tener que irse de la casa a la que ahora tiene acceso la bailarina de iniciales A. Z., la supuesta pareja del salsero.

Gianella indicó que el líder de Josimar y su Yambú no se compadeció de ella. “Nunca”, manifestó la joven, quien manifestó que tuvo que alquilar un departamento para que viva con el pequeño, pues él la sacó de su casa.

Josimar Fidel confirmó que está saliendo con joven bailarina

Gianella Ydoña Loayza reveló en el programa de Magaly Medina que ella se enteró del romance de Josimar Farfán con la bailarina por el mismo salsero.

“Él me contó que estaba saliendo con su bailarina cuando ya estábamos separados”, declaró la joven en “Magaly TV La Firme”.

Gianella Ydoña Loayza aseguró desconocer cómo fue que Josimar conoció a quien sería su nueva pareja.

Gianella descarta reconciliación con Josimar

Magaly Medina le pidió a su invitada una explicación del porqué subió una tierna fotografía de Josimar con su hijo, la cual hizo pensar a muchas personas sobre una posible reconciliación entre ambos.

“(Lo puse) porque me gustó ver a mi hijito con su papá compartiendo escenario, me pareció que va a ser un gran artista como él y como me llevaba bien con Josimar, puse una bonita descripción porque ambos son mi familia”, expresó Ydoña Loayza.

Gianella criticó a la bailarina de Josimar

“No tiene sangre en la cara”, fue lo que dijo la aún esposa de Josimar Fidel Farfán cuando vio que la bailarina se fotografía en la cama que ella compartía momentos con el salsero, cuando todo era felicidad.

Al ver las imágenes del video de Instagram donde la bailarina mostraba un par de vasos con helado, Gianella Ydoña Loayza reveló que esos eran utensilios de la casa del salsero que ella misma escogió cuando aún tenía un romance con él. “Veamos cuánto le dura, porque lo que empieza mal, acaba mal”, dijo la joven.