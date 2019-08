Tilsa Lozano sorprende a Dorita Orbegoso con mensaje de “reconciliación” [VIDEO]

Tilsa Lozano sorprendió a Dorita Orbegosa con su actitud conciliadora. En la final de “Reinas del show” sucedieron varias cosas que han mantenido en vilo a la audiencia de ese programa.

La ex ‘vengadora’ resaltó el talento que tiene Dorita Orbegoso para el baile, además de reconocer que la bailarina ha logrado madurar. Ante la actitud de la exconductora, la denominada “Karol G peruana” quedó sorprendida y supo agradecer las palabras de su interlocutora.

“He madurado bastante (...) Me dijo cosas bonitas que me sorprendieron, gracias”, manifestó la participante de “Reinas del show” a las cámaras de “América Espectáculos”.

Por su parte, Tilsa Lozano no dudó en pronunciarse sobre la presentación de Dorita Orbegoso y la sorprendió con sus palabras.

“Quiero felicitarte (...) Ahora que eres mamá has madurado y te has dado cuenta qué son las cosas importantes de la vida, porque solamente cuando una mujer se convierte en madre hay ciertas cosas que entiende. La maternidad saca la mejor versión, eso no quita que las mujeres que no tienen hijos no lo sean”, externalizó la amigo del popular ‘Zorro’ Zupe.

Todos los asistentes en el programa de Gisela Valcárcel creyeron que el momento culminaría solo con palabras; sin embargo, Tilsa Lozano pidió a Dorita Orbegoso que se acercara a la mesa del jurado para darle un caluroso abrazo.

“La palabra amistad es un poco fuerte, pero limar asperezas está bien. Nunca tuve problema con ella”, expresó Tilsa. La polémica modelo recordó que fue Dorita la que inició la “pelea mediática”; no obstante, la ex ‘vengadora’ dejó eso en el pasado.

“Nunca he tenido ningún problema con ella, si a mí me dicen algo, yo contesto. Ya saben cómo soy. Ustedes saben que no sé esconder mis emociones”, acotó la expresentadora de “En exclusiva”.