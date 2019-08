Andrea Luna le envía mensaje a Vania Bludau tras ser eliminada de “Reinas del Show”

Andrea Luna fue eliminada de “Reinas del Show” tras un breve enfrentamiento con el jurado del reality. Una gala anterior de caer en sentencia, la actriz rompió en llanto y aseguró que fue un error participar en el programa de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, la actriz publicó fotos de lo que fue su último baile y agradeció a sus seguidores como a la polémica conductora.

“Gracias Gisela Valcárcel en esta temporada te he sentido más cerca a mí que la anterior y he sentido todo tu apoyo. Entiendo que tú no tomes todas las decisiones pero me voy con la mejor impresión de ti. Si tú no hubieses estado a mi lado apoyándome quizás no me hubiese animado a alzar mi voz”, señaló la joven actriz en su cuenta de Instagram.

Vania Bludau, quien sí estará en la final del reality de baile, comentó una foto de Andrea Luna junto a la cantante Ana Kohler y obtuvo respuesta de la actriz.

“¡Lindas!”, escribió la exchica reality. A lo que Andrea Luna le deseó que gane la copa de “Reinas del Show” con este mensaje: “Vania Bludau solo gana. I love you (te amo)”

Cabe recordar que Gisela Valcárcel se mostró en desacuerdo con la reacción de Andrea Luna cuando fue eliminada, pese a ello, la actriz le agradeció por apoyarla.