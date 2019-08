Esposa de Josimar sobre presunto romance del salsero: “Hasta vergüenza ajena siento”

La periodista Magaly Medina reveló en su programa una conversación telefónica con Gianella Ydoña Loayza, la aún esposa de Josimar Farfán, donde esta hizo fuertes comentarios acerca del presunto romance que tendría el cantante con una bailarina menor de edad.

En el audio que expuso en “¡Magaly tv, la firme!”, Gianella Ydoña Loayza menciona que no le importa en absoluto el supuesto idilio que habría iniciado su aún esposo. “Yo estoy tranquila, dedicada a mi bebé, a mis estudios y la verdad que problemas de terceros no me importan”, indicó.

La también modelo dijo que se debería consultar al líder de Josimar y su Yambú y a su bailarina sobre este mediático tema, el cual, según menciona, le genera vergüenza ajena.

“Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso deberían de preguntárselo a Josimar, a esa persona (su bailarina), pero a mi no. Yo prefiero mantenerme al margen de todo este tema, hasta vergüenza ajena siento. Yo prefiero no tocar nada de ese tema", aseveró enfáticamente.

Finalmente, Gianella Ydoña Loayza le envió un contundente mensaje al cantante de salsa, quien antes de la difusión del “ampay” de Magaly Medina había manifestado que quería retomar la relación con su esposa, con quien tiene un hijo. “Si él se ha equivocado en escoger o algo, pagará sus consecuencias solo, yo no tengo nada que ver ahí”, expresó.

¿Josimar tiene romance con su bailarina?

Luego de anunciar el término de su romance con su aún esposa Gianella Ydoña Loayza, Josimar fue captado de madrugada en un restaurante junto a una de sus bailarinas, quien es menor de edad. Tras este hecho, se empezó a especular que ambos habrían empezado una relación sentimental.

Josimar se pronuncia sobre presunto romance con bailarina

Al ser consultado sobre la presunta historia de amor que habría iniciado con su bailarina menor de edad, el salsero Josimar enfureció y lanzó fuertes comentarios hacia la prensa. “No especules hue… porque no saben cómo es las cosas”, expresó. “Me jod*, porque comienzan a llamar a la familia de la chica cuando yo estoy saliendo recién, pensando que yo estoy con ella y así no es, hermano. Al final, estoy soltero y no tengo nada con nadie, pero si no estoy saliendo con alguien todavía. No hay nada seguro, no hay nada, nada, nada”, añadió bastante molesto.